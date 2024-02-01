МИД Финляндии «перевел» Россию в Азию и Океанию

МИД страны меняет структуру из-за геополитической обстановки и вступления в НАТО. Теперь в его составе не будет департамента по делам России, Восточной Европы и Центральной Азии. Россию отнесли к новому департаменту Азии и Океании

Здание МИД Финляндии (Фото: Joaquin Ossorio Castillo / Shutterstock)

МИД Финляндии меняет организационную структуру, в рамках этого отношения с Россией будут находиться в ведении департамента стран Азии и Океании, говорится на сайте ведомства.

«В будущем будет три региональных отдела: евроатлантический отдел, отдел Азии и Океании и отдел Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Новая структура региональных департаментов лучше отражает текущую ситуацию и ставит, среди прочего, все страны — члены НАТО и страны ближайшего окружения ЕС под ответственность одного и того же департамента. Это изменение учитывает усиление ориентации Украины на ЕС. Россия переходит в раздел Азии и Океании. Ресурсы и инвестиции сосредоточены в стратегически важных для Финляндии странах», — говорится в сообщении.

На данный момент в структуре министерства есть департамент по делам России, Восточной Европы и Центральной Азии. Также есть региональные департаменты по делам Европы, Америки и Азии, Африки и Ближнего Востока.

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России.

Необходимость перемен ведомство связало с изменением геополитической обстановки и присоединением Хельсинки к НАТО. Членом альянса он стал в апреле прошлого года.

Президент Владимир Путин говорил, что страну «затащили в НАТО» и если раньше между Россией и Финляндией не было проблем, то теперь иная ситуация. «Теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения», — пояснял глава государства.

30 января вышедшие во второй тур кандидаты в президенты Финляндии Александр Стубб и Пекка Хаависто поспорили о том, стоит ли отвечать на звонок Путина, если бы тот решил поздравить их с избранием. Стубб сказал, что не ответил бы, так как сейчас у Финляндии «нет каких-либо политических отношений с Россией». Хаависто заявил, что взял бы трубку, но исключил предметные политические дискуссии без согласования с союзниками на уровне ЕС.