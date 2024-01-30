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Политика ,  
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Кандидаты в президенты Финляндии поспорили, отвечать ли на звонок Путина

Кандидаты в президенты Финляндии поспорили, стоит ли отвечать на звонок Путина

Кандидаты в президенты Финляндии Александр Стубб и Пекка Хаависто, которые накануне вышли во второй тур выборов главы государства, разошлись во мнении о том, стоит ли отвечать на звонок президента России Владимира Путина, если бы тот решил поздравить их с избранием. Об этом сообщает Yle.

«Я бы не ответил <….> На данный момент у нас нет каких-либо политических отношений с Россией, и я не вижу в них необходимости до тех пор, пока не будет завершена война или пока мы не договоримся по этому вопросу с нашими союзниками», — ответил на соответствующий вопрос Стубб в эфире программы A-studio на Yle.

Хаависто, в свою очередь, заявил, что взял бы трубку, так как речь идет о звонке главы государства. Однако он исключил предметные политические дискуссии без согласования союзниками на уровне ЕС.

В Финляндии огласили предварительные результаты выборов президента
Политика
Кандидат в президенты Национальной коалиции Александр Стубб целует свою жену Сюзанну Иннес-Стубб, после победы на предварительном голосовании во время предвыборного приема в Хельсинки

Стубб — кандидат от правоцентристской Национальной коалиционной партии, бывший премьер-министр и экс-глава финского МИДа. По итогам первого тура он набрал 27,2% голосов.

Хаависто — член партии «Зеленый союз» и еще один бывший министр иностранных дел. В первом туре он получил 25,8% голосов избирателей.

Второй тур президентских выборов пройдет в Финляндии 11 февраля.

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Финляндия президентские выборы Владимир Путин звонок Александр Стубб
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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