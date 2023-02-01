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Власти Казахстана объяснили ликвидацию торгпредства в России

Минторг Казахстана: упразднение торгпредства в России связано с «оптимизацией госорганов»
В казахстанском Минторге утверждают, что торгпредство в России уже решило все поставленные перед ним задачи и поэтому, в рамках оптимизации, его сотрудников решено перебросить в другие страны
Фото: Hendrik Schmidt / Global Look Press
Фото: Hendrik Schmidt / Global Look Press

Решение о ликвидации торгового представительства в России связано с оптимизацией работы госорганов Казахстана, говорится в сообщении Минторга республики. Работники торгпредства будут отправлены в диппредставительства в других странах.

«Это связано с тем, что в настоящее время для казахстанского бизнеса созданы все институциональные условия для работы в российском направлении и решения всех операционных вопросов. При этом высвобожденные единицы будут направлены на усиление дипломатического присутствия Казахстана в других странах», — объясняет решение Минторг.

В ведомстве указали, что Россия по-прежнему является основным торгово-экономическим партнером Казахстана и работой по торгово-экономическому сотрудничеству с Москвой займутся другие учреждения. Среди них — посольство в Москве, генконсульства в Петербурге, Омске, Казани и Астрахани, а также сеть Центров развития торговой политики QazTrade, которая «выстроена во всех крупных городах и регионах России».

По данным Минторга Казахстана, товарооборот между двумя странами за январь—ноябрь 2022 года составил $23,6 млрд (на 6,8% выше, чем за аналогичный период предыдущего года). В Казахстане действует порядка 8 тыс. компаний с российским участием и 3348 совместных предприятий.

О том, что Минторг Казахстана разработал проект постановления о закрытии постпредства в России, стало известно 1 февраля. Появление документа в пояснительной записке объясняется поручением премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова от 24 января, однако содержание этого поручения не раскрывается. Проект постановления о закрытии торгпредства вынесен на обсуждение, оно продлится две недели.

Соглашение о взаимном учреждении торговых представительств правительства России и Казахстана подписали в октябре 1992 года. Казахстан ратифицировал его в 2012 году.

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В июне 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан будет соблюдать все санкционные ограничения, которые мировое сообщество наложило на Россию. «Санкции есть санкции, мы не должны их нарушать, тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики», — объяснял он. Вместе с тем Токаев подчеркивал, что от «союзнических обязательств» перед Москвой Астана также не отказывается.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
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