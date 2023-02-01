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Минторг Казахстана предложил закрыть торгпредство в России

Минторг Казахстана внес проект о закрытии торгпредства в России
Проект внесен во исполнение поручения казахстанского премьера. До 15 февраля он будет проходить публичные обсуждения

Минторг Казахстана вынес на публичное обсуждение на портале законопроектов постановление о закрытии торгового представительства республики в России. Документ опубликован на сайте «Открытые НПА».

«Ликвидировать государственное учреждение «Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации» Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан», — говорится в проекте документа.

В основаниях для его принятия указано поручение премьер-министра Казахстана от 24.01.2023 № 12-11/Б-70. Его содержание не раскрывается. Публичное обсуждение проекта продлится две недели.

РБК направил запросы в Торговое представительство Казахстана в России, а также в пресс-службу правительства Казахстана.

Соглашение о взаимном учреждении торговых представительств правительства России и Казахстана подписали в октябре 1992 года. Казахстан ратифицировал его в 2012 году.

Приоритетами работы торгпредства являются безвозмездная помощь экспортерам и дистрибьюторам Казахстана в выходе и закреплении на российском рынке, а также привлечение иностранных инвестиций в Казахстан. Оно помогает казахстанским предпринимателям в продвижении товаров и услуг в России, а также ведет информационно-аналитическую деятельность. Исполняет обязанности торгового представителя Дамир Адильбеков.

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
При участии
Алена Нефедова
Казахстан торговля Торговое представительство
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