NBC сообщил об обыске в пляжном доме Байдена

Проведение обыска подтвердил личный поверенный в делах Байдена Боб Бауэр. В связанном с американским президентом аналитическом центре и в его доме в Делавэре ранее нашли несколько партий секретных документов

Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Федеральное бюро расследований (ФБР) США провело обыск в пляжном доме американского президента Джо Байдена в Рехобот-Бич (штат Делавэр), передает NBC News со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Еще один собеседник телеканала заявил, что ордера на обыск не было и его провели по согласию сторон. Не ясно, осведомлены ли агенты ФБР о чем-то конкретном или просто провели обыск в рамках широкого поиска секретных документов, отмечает телеканал.

Личный поверенный в делах Байдена Боб Бауэр заявил, что обыск проведен при полной поддержке и сотрудничестве со стороны президента. «Сегодняшний обыск — это еще один шаг в тщательном и своевременном процессе Минюста, который мы будем продолжать полностью поддерживать и стараться облегчить», — говорится в заявлении Бауэра.

Юристы Байдена ранее нашли секретные документы в доме президента в Делавэре и в аналитическом центре дипломатии и глобального взаимодействия Penn Biden Center в Вашингтоне. Сотрудники Минюста провели обыск в доме президента, а ФБР, как писали The Wall Street Journal и CBS, в аналитическом центре.

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