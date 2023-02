«Страна» сообщила об обысках у экс-нардепа ОПЗЖ, бизнесмена Столара

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Украинские силовики пришли с обысками к народному депутату, бизнесмену Вадиму Столару. Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко и собственные источники.

По данным «Страны», обыск у Столара был вчера.

Украинский Forbes называет Столара «серым кардиналом киевского рынка недвижимости», в 2021 году он занимал 64-ю строку рейтинга самых богатых жителей страны со $175 млн. В 2022 году журнал оценивал состояние только 20 богатейших бизнесменов. Как пишет Forbes, Столар стал «рантье», купив у бизнесмена Вагифа Алиева 33-этажный бизнес-центр «Парус» в украинской столице. Параллельно Столар развивал сеть региональных телеканалов Live.Network, куда входят Kyiv.live и Odessa.live, однако летом 2022 года продал свой медиахолдинг соучредительнице креативных агентств We know how и Badoev ID Анне Ковалёвой, сообщало издание.

Народным депутатом он стал в 2019 году, избирался от оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», главой политсовета которой был Виктор Медведчук. После начала спецоперации России на Украине вышел из фракции ОПЗЖ. Партию вскоре запретил президент страны Владимир Зеленский.

Столар же уехал из страны до начала боевых действий и до последнего времени проживал в Польше. В Раде вошел в состав депутатской группы «Восстановление Украины». В декабре «Страна» писала, что Столар побывал в ОАЭ.

Столар вернулся на Украину в январе, впервые после начала российской спецоперации. Как сообщала «Страна», выехать за пределы Украины он не смог, хотя имел на это право как отец трех несовершеннолетних детей.