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К Авакову пришли с обыском по делу о крушении вертолета в Броварах

К экс-главе МВД Украины Авакову пришли с обыском по делу о крушении вертолета в Броварах
По словам экс-главы МВД, была формально отработана версия. Власти обыски пока не комментировали
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Силовики пришли с обыском к экс-главе МВД Украины Арсену Авакову по делу о крушении вертолета в Броварах, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источник. Сам Аваков подтвердил этот факт.

«Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты Airbus шестилетней давности. Естественно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно тупо. Формально отработали версию», — сказал экс-министр.

Украинские власти обыски у Авакова пока не комментировали.

Вертолет Super Puma разбился возле детского сада и жилой застройки в Броварах утром 18 января. На борту находились в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович — все погибли. В офисе президента Украины заявляли, что они летели в один из районов, где идут боевые действия.

Изначально власти сообщали, что следствие рассматривало три версии крушения: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия с целью уничтожения воздушного транспорта.

Вертолет Super Puma, в производстве которого участвует Airbus Helicopters, был закуплен в конце 2010-х МВД, когда его возглавлял Аваков.

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«Страна.ua» 24 января сообщила со ссылкой на источники в МВД, что крушение вертолета произошло из-за ошибки пилота. В условиях сильного тумана он поздно заметил высотный дом, резко взял крен, после чего машина и упала.

Аваков был министром внутренних дел Украины в 2014–2021 годах.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Арсен Аваков Вертолет Украина
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