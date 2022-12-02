Коломойский перестал быть долларовым миллиардером

До спецоперации состояние бизнесмена оценивалось в $1,9 млрд. Оно сократилось вдвое после национализации «Укрнафты» и «Укртатнафты», долями в которых Коломойский вместе с партнером владел через группу «Приват», пишет Forbes

Игорь Коломойский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Состояние бизнесмена Игоря Коломойского после потери долей в нефтяных компаниях «Укрнафта» и «Укртатнафта» упало до $850 млн. Такую оценку приводит украинская версия журнала Forbes. В 2021 году издание оценивало состояние Коломойского в $1,8 млрд, а перед началом спецоперации России на Украине — в $1,9 млрд.

Новую оценку Forbes связывает с национализацией «Укрнафты» (занимается нефтедобычей и владеет сетью АЗС) и «Укртатнафты» (специализируется на нефтепереработке), доли в которых входили в группу «Приват» Коломойского и Геннадия Боголюбова (его состояние в прошлом году издание оценивало в $1,7 млрд).

Решение о передаче в собственность государству этих компаний украинский президент Владимир Зеленский объяснял необходимостью обеспечить нужды оборонного сектора страны. Основанием, как писало издание «Страна», стал ряд законов о принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях военного или чрезвычайного положения.

До национализации контролирующим акционером «Укрнафты» был «Нафтогаз» (50% + 1 акция), группе «Приват» принадлежало 42%. Доля Коломойского и Боголюбова в «Укртатнафте» (ей в том числе принадлежит крупнейший нефтеперерабатывающий завод на Украине — Кременчугский НПЗ) была 28%, пишет издание.

Два источника издания в офисе президента Украины и в партии «Слуга народа» связали решение о национализации активов Коломойского с тем, что бизнесмен после начала спецоперации «никак не помогал стране» и не перечислял средств на нужды армии. Другой собеседник в партии при этом сказал, что с лета бизнесмен выделил «десятки миллионов долларов» на обороноспособность страны. Неназванный украинский чиновник объяснил национализацию тем, что Кременчугский НПЗ и «Укрнафта» недоплачивали налоги и создавали риски перебоев со снабжением горючего. Эту версию подтверждает еще один источник в «Слуге народа».

В июле депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Сергей Власенко опубликовал копию указа о лишении гражданства десяти человек, в том числе Коломойского. В качестве основания были упомянуты ст. 17 и 19 закона «О гражданстве Украины». Там говорится, что лишиться гражданства Украины можно при добровольном получении паспорта другой страны. Коломойский публично заявлял о наличии у него паспортов Израиля и Кипра.

В октябре депутат Рады Ярослав Юрчишин (партия «Голос») сообщил, что подлинность документа ему подтвердил официальный представитель офиса президента Украины Алексей Днепров, писало издание «Новое время». Советник главы администрации Зеленского Михаил Подоляк до этого отказался от комментариев, пояснив, что в указе содержится конфиденциальная информация.