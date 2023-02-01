В США предложили продать Украине дроны Reaper за $1

В США предложили Киеву дроны Reaper за доллар с затратами на доставку в $10 млн

Сами беспилотники производитель предлагает продать за доллар, однако Киеву придется заплатить $10 млн за доставку, а обслуживание обойдется в $8 млн ежегодно

MQ-9 Reaper (Фото: Isaac Brekken / Getty Images)

Американский производитель General Atomics предложил Украине продать два боевых беспилотника Reaper MQ-9 за доллар, при этом подготовка дронов к боевым действиям и доставка обойдется Киеву примерно в $10 млн, а техническое обслуживание — еще почти в $8 млн в год, пишет газета The Wall Street Journal. Помимо дронов, украинские военные получат наземную станцию управления БПЛА.

Предложение было передано генеральным директором General Atomics Линденом Блю военному атташе Украины в Вашингтоне на прошлой неделе. Белый дом, который должен одобрить сделку, отказался от комментариев, как и украинские власти.

Представитель General Atomics Марк Бринкли заявил, что компания не комментирует конкретные сделки, но считает, что Киев нуждается в таких дронах, как Reaper. «General Atomics уже много месяцев обсуждает потребности украинских вооруженных сил со своим правительством и по-прежнему склонна поддерживать их любыми возможными способами», — сказал Бринкли.

General Atomics предлагает Украине более старую версию Reaper — MQ-9A Block 1 стоимостью несколько миллионов долларов за штуку.

В начале декабря прошлого года издание Politico со ссылкой на источники писало, что Пентагон еще весной хотел отдать Киеву свои старые ударные беспилотники Reaper, которые в течение многих лет пытались списать. Однако из-за опасений по поводу того, что некоторые из них «почти наверняка» будут сбиты российскими военными, переговоры о поставке Reaper зашли в тупик. Издание упомянуло применение Украиной турецких дронов Bayraktar, которые впоследствии «стали мишенью для российских систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы». Соединенные Штаты опасаются, что потеря беспилотников приведет к утечке технологий.

Власти России выступают против поставок Украине западного оружия и военной техники. В Москве заявляют, что подобные шаги ведут к затягиванию конфликта, но не помешают выполнить поставленные перед российскими военными задачи.