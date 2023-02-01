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В британский реестр владельцев жилья вошли четверо россиян под санкциями

В британский реестр иностранных собственников жилья вошли четверо россиян под санкциями
Срок, до которого иностранным владельцам недвижимости нужно было сообщить интересующие Лондон данные, истек 31 января. На тот момент в реестре значились Владимир Потанин, Игорь Шувалов с женой и Александр Фролов
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

В новый реестр иностранных владельцев недвижимости, который заработал в Великобритании с 1 августа, вошли только четверо россиян, попавших под санкции Соединенного Королевства, сообщает Reuters со ссылкой на данные Регистрационной палаты.

В реестре иностранных юридических лиц должны зарегистрироваться зарубежные компании; организациям нужно раскрыть своих конечных владельцев (это может быть физическое лицо, организация или траст), если они стремятся приобрести недвижимость на британской территории или уже владеют ею. Сделать это нужно было до 31 января. Мера касается имущества, купленного с января 1999 года в Англии и Уэльсе, с декабря 2014 года в Шотландии, с 1 августа 2022 года в Северной Ирландии. За нарушение грозит штраф в размере £2,5 тыс. в сутки или тюремное заключение сроком на пять лет.

По данным Регистрационной палаты, по состоянию на утро 31 января из россиян, попавших под санкции, в реестре были указаны только совладелец «Норникеля» Владимир Потанин; глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов с женой Ольгой; экс-президент Evraz Александр Фролов. На тот момент в нем отсутствовали Роман Абрамович, Олег Дерипаска и Алишер Усманов — власти Британии ранее заявляли, что они владеют собственностью в стране.

В «Норникеле» сообщили Reuters, что «дочка» компании арендует офисные помещения в Лондоне, и что Потанин подал заявление как конечный бенефициар. Представители Шувалова и Фролова не ответили на запросы агентства.

В марте 2022 года власти Британии заявили, что Усманову принадлежит особняк Beechwood House в Лондоне. Согласно записям земельного кадастра, в 2008 году поместье приобрела компания Hanley Limited, базирующаяся на острове Мэн; ее бенефициаром указана швейцарская Pomerol Capital Sa. Представитель Усманова заявил агентству, что бизнесмен не является владельцем приписываемых ему объектов. Pomerol Capital не ответила на запросы и Reuters не смог подтвердить, владеет ли Усманов в настоящее время какой-либо недвижимостью в Великобритании.

Дерипаску Высокий суд Лондона в 2007 году назвал владельцем особняка на площади Белгрейв. Представитель бизнесмена не ответил на запросы; в марте он заявлял, что дом принадлежит не Дерипаске, а членам его семьи.

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Абрамовичу ранее принадлежал особняк на Kensington Palace Gardens, одной из самых дорогих улиц в мире. В августе Bloomberg писал, что бизнесмен столкнулся с проблемами при попытке продать его. Reuters сообщает, что у агентства не получилось установить, владеет ли он недвижимостью в Британии сейчас.

По состоянию на утро 31 января, по данным Регистрационной палаты, более 19 тыс. зарубежных компаний раскрыли собственников на британскую недвижимость. Это около двух третей всех таких организаций в Земельном кадастре. Представитель британского правительства назвал уровень соблюдения требований «разочаровывающим».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Великобритания Недвижимость санкции реестр Владимир Потанин Игорь Шувалов Александр Фролов
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