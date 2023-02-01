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Советник Шойгу заявил о провале попытки «ментального блицкрига» Запада

Советник главы Минобороны: Запад в 2022 году пытался провести «ментальный блицкриг»
Действия стран Запада не увенчались успехом, а привели «к потере стратегической инициативы, к значительному кадровому и репутационному ущербу для «пятой колонны», считает Андрей Ильницкий
Сергей Ильницкий
Сергей Ильницкий (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Страны Запада в феврале-марте 2022 года пытались провести против России «блицкриг в экономической и ментальной сферах» в сроки привычного вооруженного конфликта, допустили ошибку и потерпели неудачу. Об этом говорится в статье советника министра обороны Андрея Ильницкого в журнале «Арсенал Отечества».

Под «ментальным блицкригом», по словам Ильницкого, подразумевается паралич воли противника через воздействие на его элиту и СМИ, и последующий развал их же руками государственных институтов, разложение армии и силовых структур.

Советник главы Минобороны отмечает, что для вооруженного блицкрига необходимо 40-100 дней, а для «ментального» — до двух лет, чтобы добиться «предательства элит страны», и 8-15 лет, чтобы сформировать у населения новую идентичность. По словам Ильницкого, действия Запада не принесли успеха, но привели к «потере стратегической инициативы, к значительному кадровому и репутационному ущербу для «пятой колонны» (цитата по «РИА Новости»).

При этом, полагает советник, оценить эти действия можно будет только к середине 2024 года, «когда к элитам и населению России окончательно придет понимание невозможности договориться с Западом и вернуть все «как было».

Еще до начала боевых действий на Украине, в марте 2021 года, Ильницкий говорил, что Запад развязал против России «ментальную войну», а прямой военной конфронтации избегает из-за ее ядерного оружия и современной армии.

В апреле 2022 года глава МИД России Сергей Лавров сказал, что страны НАТО, которые поставляю оружие Украине, тем самым вступают с Россией в прокси-войну (глава Пентагона Ллойд Остин указывал, что, хотя альянс и будет поддерживать Киев, он не собирается быть втянутым в боевые действия; об этом же говорили президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель). В январе Лавров заявил, что в контексте событий на Украине уже можно говорить о «почти настоящей» войне Запада против России. Он связал это со стремлением «уничтожить все русское» на Украине.

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