Медведев назвал себя достаточно молодым для пожизненного сенаторства

Поправки в Конституцию дали право бывшим президентам становиться пожизненными сенаторами, однако Дмитрий Медведев заявил, что не спешит воспользоваться этой возможностью

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что ему еще рано задумываться о должности пожизненного сенатора. Об этом он заявил в интервью российским СМИ.

«Мне кажется, что такие решения нужно принимать в несколько ином возрасте, взвесив все обстоятельства, которые в жизни любого человека существуют, но право такое по Конституции есть. А я сейчас другими вопросами занимаюсь, и мне кажется, что это сейчас более важно, чем осуществить реализацию этой идеи», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Медведева, пожизненное сенаторство — «это работа, которая в силу Конституции, других законов дается бывшему президенту пожизненно, то есть до конца дней».

«Я вообще себя пока еще считаю достаточно молодым политиком и достаточно молодым в целом человеком. Наверное, это не совсем так, но каждый человек всегда себя таким образом ощущает», — пояснил зампред Совбеза.