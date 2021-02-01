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Политика ,  
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Медведев назвал себя достаточно молодым для пожизненного сенаторства

Поправки в Конституцию дали право бывшим президентам становиться пожизненными сенаторами, однако Дмитрий Медведев заявил, что не спешит воспользоваться этой возможностью
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что ему еще рано задумываться о должности пожизненного сенатора. Об этом он заявил в интервью российским СМИ.

«Мне кажется, что такие решения нужно принимать в несколько ином возрасте, взвесив все обстоятельства, которые в жизни любого человека существуют, но право такое по Конституции есть. А я сейчас другими вопросами занимаюсь, и мне кажется, что это сейчас более важно, чем осуществить реализацию этой идеи», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Медведева, пожизненное сенаторство — «это работа, которая в силу Конституции, других законов дается бывшему президенту пожизненно, то есть до конца дней».

«Я вообще себя пока еще считаю достаточно молодым политиком и достаточно молодым в целом человеком. Наверное, это не совсем так, но каждый человек всегда себя таким образом ощущает», — пояснил зампред Совбеза.

Путин внес в Думу поправки о пожизненном сенаторстве для экс-президента
Политика
Владимир Путин

Возможность для президентов России после истечения срока полномочий становиться пожизненно сенатором была закреплена в поправках в Конституцию, которые были приняты летом 2020 года. 22 декабря президент Владимир Путин подписал закон о внесении соответствующих поправок в закон «О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы».

«Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, в том числе до дня вступления в силу настоящего федерального закона, реализует свое право на осуществление полномочий сенатора Российской Федерации в случае принятия им соответствующего решения», — гласил закон.

Согласно закону, глава государства, чьи полномочия были прекращены до вступления в силу нового закона, может подать заявление в Совет Федерации в любое время. Если же полномочия президента истекли уже после подписания документа, у него есть три месяца на получение статуса сенатора.

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Медведев был президентом России в 2008–2012 годах, он стал самым молодым президентом в истории современной России. 24 сентября 2011 года Медведев возглавил предвыборный список «Единой России» на выборах в Государственную думу и предложил поддержать Владимира Путина на выборах президента России в 2012 году, отказавшись от борьбы за второй срок.

В 2012 году Медведев возглавил правительство и руководил им до января 2020 года, когда после послания президента Федеральному собранию сам объявил об отставке своего кабинета. Новым премьером стал Михаил Мишустин, а Медведев указом президента получил должность заместителя главы Совета безопасности, председателем которого является Владимир Путин.

Автор
Владислав Гордеев
Дмитрий Медведев Совет Федерации президент
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