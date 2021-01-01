Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство
«Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, в том числе до дня вступления в силу настоящего федерального закона, реализует свое право на осуществление полномочий сенатора Российской Федерации в случае принятия им соответствующего решения», — говорится в документе.
Согласно закону, глава государства, чьи полномочия были прекращены до вступления в силу нового закона, может подать заявление в Совет Федерации в любое время. Если же полномочия президента истекли уже после подписания документа, у него есть три месяца на получение статуса сенатора.
Также новый документ дает президенту право назначать 30 сенаторов, семь из которых могут получить пожизненное членство, если у них есть выдающиеся заслуги в сфере государственной и общественной деятельности.