Полиция опровергла данные о распылении газа на акции в Петербурге

Ранее «Фонтанка» писала, что полицейские распылили перцовый газ на Сенной площади после нескольких нападений со стороны протестующих

Фото: Александр Атасунцев / РБК

Полиция Санкт-Петербурга не применяла светошумовые гранаты и перцовый газ на сегодняшней акции, заявили РБК в пресс-службе Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

О распылении полицейскими перцового газа на акции сообщила газета «Фонтанка». По ее данным, это произошло на Сенной площади, когда между участниками акции и полицейскими произошли столкновения. На акции шли задержания, участники пытались отбить задержанных, а также забрасывали полицейских снежками, писала газета.

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В Петербурге и ряде других российских городов в воскресенье прошла несанкционированная акция в поддержку оппозиционер Алексея Навального. В ходе акций, по данным «ОВД-Инфо» к 19:24, были задержаны боле 4,4 тыс. человек, в Санкт-Петербурге число задержанных составило 961, в Москве — 1395. В МВД пока не называли общее число задержанных по стране, отдельные управления ведомства по регионам приводили статистику.

Изначально протестующие в Санкт-Петербурге собирались выйти на Невский проспект, однако утром 31 января всю магистраль перекрыли. Тогда участники акции вышли на Пионерскую площадь. Там также произошли стычки с полицейскими. Из-за столкновений в отношении участника акции завели уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК России).