В Кропивницком и Кривом Роге прогремели взрывы

В Кропивницком и Кривом Роге прогремели взрывы

В Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком Кировоградской области Украины прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ. По всей стране объявлена воздушная тревога

Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Кропивницком Кировоградской области и Кривом Роге Днепропетровской области Украины прогремели взрывы, сообщают «Суспiльне» и «Зеркало недели». По всей стране объявлена воздушная тревога, сообщают воздушные силы ВСУ.

Сигналы тревоги звучат на всей украинской территории второй раз за день, следует из данных оповещательных ресурсов.

Возле Кропивницкого находится военный аэродром Канатово, Минобороны России неоднократно отчитывалось об ударах по нему. Близ Кривого Рога расположен аэродром Долгинцево — российские силы тоже наносили по нему удары.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.