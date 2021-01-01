Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2020
USD ЦБ: 73,88 (+0,22) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Курс евро на 31 декабря 2020
EUR ЦБ: 90,68 (+0,48) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Что и на сколько подорожает в 2021 году. Список Экономика, 10:01 Россия сыграет с Германией в четвертьфинала молодежного ЧМ по хоккею Спорт, 09:57 Сочи в Сан-Себастьяне: каким получился новый фильм Вуди Аллена Стиль, 09:00 Сербия пустила в страну российский газ из «Турецкого потока» Бизнес, 08:58 США не поддержали бюджет ООН из-за Израиля и Ирана Политика, 08:39 За 2020 год у границ России обнаружили 4 тыс. разведывательных самолетов Политика, 07:56 Nissan сократит свою сеть продаж в Европе в 2021 году Бизнес, 07:28 Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве после Нового года Общество, 07:02 На Сахалине мужчина угрожал взорвать автобус Общество, 06:43 Жена сообщила о смерти известного рэпера MF Doom Общество, 06:19 Россиян обязали платить налог со вкладов свыше ₽1 млн Общество, 06:00 Зеленский попросил Крым перевести часы и быть с Украиной Политика, 05:20 Глава шотландского правительства пообещала вернуть страну в ЕС Политика, 04:57 В США арестовали испортившего 500 доз вакцины от COVID фармацевта Общество, 04:31
Политика ,  
0 

США не поддержали бюджет ООН из-за Израиля и Ирана

Вашингтону не понравилось, что ООН не поддержал его позицию по антииранским санкциям, а также выделение средств Всемирной конференции ООН по борьбе с расизмом, которую США считают антиизраильской организацией
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

США на прошедшей в режиме онлайн Генеральной ассамблее ООН проголосовали против бюджета организации на 2021 год. Об этом сообщает Bloomberg.

Соединенные Штаты наряду с Израилем стали единственными двумя странами из 170 членов ООН, кто не поддержал проект бюджета на $3,2 млрд. Недовольство двух государств вызвало выделение средств Всемирной конференции ООН по борьбе с расизмом («Дурбан II»). По мнению Вашингтона и Иерусалима, организация стала платформой для антиизраильских организаций.

Кроме того США не устроило, что ООН не поддержало Вашингтон в стремлении восстановить мониторинговую группу по санкциям в отношении Ирана.

Генсек ООН предложил посвятить 2021 год исцелению
Общество
Антониу Гутерриш

По словам постпреда США в организации Келли Крафт, бюджет ООН на 2021 год «расширяет позорное наследие ненависти, антисемитизма и антиизраильской предвзятости». Крафт отметила, что голосованием против Вашингтон хотел показать приверженность своим принципам.

Bloomberg отмечает, что непринятие США бюджета организации может быть политическим жестом администрации президента Дональда Трампа, находящегося на своем посту последние недели. В 2020 году Вашингтон вопреки позиции ООН заявил о восстановлении санкций против Тегерана. Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал пересмотреть такой подход.

В ООН дали катастрофический прогноз на 2021 год
Общество
Фото:Sam Mednick / AP

Читайте на РБК Pro
Джеффри Лайкер — РБК Pro: «Хорошие лидеры создают кризисы» Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий От 18 и старше: как строить карьеру в разные периоды жизни Почему новому главе SAP придется переизобретать компанию

Вашингтон заявил о возобновлении санкций против Ирана из-за его ядерной программы в августе. Госсекретарь Майк Помпео угрожал России и Китаю новыми ограничениями, если они не поддержат позицию США по Ирану.

Постпред Индонезии при ООН Диан Трианшах Джани после этого говорил, что в организации нет консенсуса по поводу возобновления антииранских санкций, поскольку с мнением США не согласны большинство стран-членов.

Автор
Михаил Котляр
США ООН Израиль бюджет
Материалы по теме
Генсек ООН предложил посвятить 2021 год исцелению
Общество
В ООН назвали сумму убытков туристической отрасли из-за пандемии COVID-19
Общество
Генсек ООН предупредил мир о крупнейшей за 80 лет рецессии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter