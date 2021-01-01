США не поддержали бюджет ООН из-за Израиля и Ирана

Вашингтону не понравилось, что ООН не поддержал его позицию по антииранским санкциям, а также выделение средств Всемирной конференции ООН по борьбе с расизмом, которую США считают антиизраильской организацией

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США на прошедшей в режиме онлайн Генеральной ассамблее ООН проголосовали против бюджета организации на 2021 год. Об этом сообщает Bloomberg.

Соединенные Штаты наряду с Израилем стали единственными двумя странами из 170 членов ООН, кто не поддержал проект бюджета на $3,2 млрд. Недовольство двух государств вызвало выделение средств Всемирной конференции ООН по борьбе с расизмом («Дурбан II»). По мнению Вашингтона и Иерусалима, организация стала платформой для антиизраильских организаций.

Кроме того США не устроило, что ООН не поддержало Вашингтон в стремлении восстановить мониторинговую группу по санкциям в отношении Ирана.

По словам постпреда США в организации Келли Крафт, бюджет ООН на 2021 год «расширяет позорное наследие ненависти, антисемитизма и антиизраильской предвзятости». Крафт отметила, что голосованием против Вашингтон хотел показать приверженность своим принципам.