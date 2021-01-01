Генсек ООН предложил посвятить 2021 год исцелению

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал посвятить 2021 год исцелению от последствий пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в новогоднем видеообращении генсека.

«Давайте все вместе примиримся между собой и с природой, преодолеем климатический кризис, остановим распространение COVID-19 и сделаем 2021 год годом исцеления», — заявил Гутерриш.

Он отметил, что речь идет об исцелении от последствий пандемии, исцелении «подорванной экономики и общества», устранении разделений и «начале действий по исцелению нашей планеты».

По его словам, уходящий год принес испытания, трагедии и слезы. Пандемия коронавируса перевернула жизни людей, и в мире растет уровень бедности, неравенства и голода.