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Пандемия коронавируса ,  
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Генсек ООН предложил посвятить 2021 год исцелению

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал посвятить 2021 год исцелению от последствий пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в новогоднем видеообращении генсека.

«Давайте все вместе примиримся между собой и с природой, преодолеем климатический кризис, остановим распространение COVID-19 и сделаем 2021 год годом исцеления», — заявил Гутерриш.

Он отметил, что речь идет об исцелении от последствий пандемии, исцелении «подорванной экономики и общества», устранении разделений и «начале действий по исцелению нашей планеты».

По его словам, уходящий год принес испытания, трагедии и слезы. Пандемия коронавируса перевернула жизни людей, и в мире растет уровень бедности, неравенства и голода.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

При этом Гутерриш отметил, что урок этого года заключается в том, что такие кризисы, как изменение климата и пандемия COVID-19, можно преодолеть только общими усилиями.

Ранее исследование Ipsos Predictions показало, что в наступление лучшего мира после завершения кризиса, связанного с пандемией COVID-19, верят только 22% россиян, а 70% сомневаются в этом. Настроения жителей России разделяют в Северной Америке и Европе. В то же время респонденты в Индии оказались настроены более оптимистично (там в изменение мира к лучшему верят 62% опрошенных).

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Опрос проводился примерно в 30 странах. Во всех без исключения государствах большинство респондентов заявили, что 2020 год для них лично и их близких был плохим. Но если в предыдущие годы в России такого мнения придерживались 42–48% респондентов, то теперь этот показатель вырос до 70%.

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