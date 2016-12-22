В ходе протестов в Иране впервые погиб полицейский

Один из протестующий застрелил сотрудника полиции и ранил еще троих из охотничьего ружья в иранском городе Неджефабад. Ранее в ходе столкновений с полицейскими погибли 12 человек

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Один офицер полиции был убит во время протестов в Иране, еще трое ранены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря полиции.

«Бунтовщик воспользовался ситуацией в Неджефабаде и открыл огонь по силам полиции из охотничьего ружья», — описал ситуацию пресс-секретарь. Он не сообщил, когда произошел инцидент. ​

Беспорядки в Иране продолжаются уже пятый день, но впервые в ходе протестов погиб полицейский. До этого сообщалось о 12 погибших демонстрантах, еще сотни человек были арестованы, отмечает Reuters.

Государственные СМИ Ирана, говоря о погибших протестующих, отмечали, что они пытались захватить полицейские участки и военные базы, но «встретили серьезное сопротивление со стороны сил безопасности».

Протесты начались во втором по величине иранском городе Мешхед в четверг, 28 декабря, а затем быстро распространились по всей стране. Митингующие недовольны ростом цен на продукты питания, высоким уровнем безработицы и коррупции. Лозунги носят в том числе и политический характер. В соцсетях распространяют видео, на которых протестующие кричат: «Смерть диктатору», отмечает Reuters. Это крупнейшие антиправительственные выступления с 2009 года.

Информация о протестах и призывы к участию в акциях распространяются в том числе и в интернете. В связи с этим иранские власти попытались ограничить доступ в стране к мессенджеру Telegram и к Instagram.

Иранские власти призвали протестующих к мирному выражению своего мнения. «Мы свободная нация, основанная на Конституции и правах граждан, люди могут свободно выражать свою критику и даже свое недовольство», — говорил президент Ирана Хасан Роухани, требуя не доходить до насилия и причинения ущерба общественному имуществу.