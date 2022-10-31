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Десятки погибших и пропавших: последствия шторма «Налджи» на Филиппинах

Тропический шторм «Налджи» накрыл Филиппины в конце прошлой недели. В понедельник он сместился к северо-западной границе страны. По последним данным, от стихии погибли 98 человек, более 60 числятся пропавшими без вести. Последствия шторма — в фоторепортаже РБК
Фото:Jeoffrey Maitem / Anadolu Agency via Getty Images
Фото: Jeoffrey Maitem / Anadolu Agency via Getty Images

30 октября, остров Минданао. Спасатели извлекают тела из-под оползня в городе Дату-Один-Синсат.

По данным Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, в стране погибли 98 человек. Они стали жертвами или утопления, или оползней, или травм, полученных при падении деревьев

Фото:Jes Aznar / Getty Images
Фото: Jes Aznar / Getty Images

30 октября, муниципалитет Кавит, неподалеку от Манилы.

69 человек получили травмы, еще более 60 числятся пропавшими без вести

Фото:EddCastro / Pacific Press / Global Look Press
Фото: EddCastro / Pacific Press / Global Look Press

30 октября, Кесон-Сити.

Паводки повредили по меньшей мере 4,1 тыс. домов и 16,3 тыс. га посадок риса и других культур

Фото:Jes Aznar / Getty Images
Фото: Jes Aznar / Getty Images

30 октября, провинция Кавите.

По данным властей, всего стихия затронула 1,9 млн человек

Фото:Eloisa Lopez / Reuters
Фото: Eloisa Lopez / Reuters

30 октября, Имус, провинция Кавите.

На Филиппинах готовились к шторму и заранее эвакуировали более 100 тыс. человек, но осадков выпало больше, чем ожидалось, признали в МВД одного из автономных районов

Фото:Eloisa Lopez / Reuters
Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Имус, провинция Кавите.

Шторм затронул 67 провинций в семи регионах

Фото:Jes Aznar / Getty Images
Фото: Jes Aznar / Getty Images

30 октября, жители Кавите приступили к уборке после наводнения.

Более 975 тыс. человек на Филиппинах были эвакуированы — к родственникам или в специализированные центры

Фото:Francis R.Malasig / EPA / ТАСС
Фото: Francis R.Malasig / EPA / ТАСС

Кавит, береговая охрана проводит спасательную операцию

Фото:Rolex Dela Pena / EPA / ТАСС
Фото: Rolex Dela Pena / EPA / ТАСС

Парк в Марикине (столичный регион)

Фото:Jes Aznar / Getty Images
Фото: Jes Aznar / Getty Images
Шторма вызвал проблемы с электроснабжением и связью в десятках городов, в восьми возникли перебои в водоснабжении
Фото:Eloisa Lopez / Reuters
Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Имус, провинция Кавите. Сотрудницы общепита ждут, когда спадет наводнение

Фото:EddCastro / Pacific Press / Global Look Press
Фото: EddCastro / Pacific Press / Global Look Press

Эвакуированные в Кесон-Сити

Теги
мультимедиа шторм наводнение Филиппины
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В шторме на Филиппинах погибли почти 100 человек
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