Десятки погибших и пропавших: последствия шторма «Налджи» на Филиппинах
30 октября, остров Минданао. Спасатели извлекают тела из-под оползня в городе Дату-Один-Синсат.
По данным Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, в стране погибли 98 человек. Они стали жертвами или утопления, или оползней, или травм, полученных при падении деревьев
30 октября, муниципалитет Кавит, неподалеку от Манилы.
69 человек получили травмы, еще более 60 числятся пропавшими без вести
30 октября, Кесон-Сити.
Паводки повредили по меньшей мере 4,1 тыс. домов и 16,3 тыс. га посадок риса и других культур
30 октября, провинция Кавите.
По данным властей, всего стихия затронула 1,9 млн человек
30 октября, Имус, провинция Кавите.
На Филиппинах готовились к шторму и заранее эвакуировали более 100 тыс. человек, но осадков выпало больше, чем ожидалось, признали в МВД одного из автономных районов
Имус, провинция Кавите.
Шторм затронул 67 провинций в семи регионах
30 октября, жители Кавите приступили к уборке после наводнения.
Более 975 тыс. человек на Филиппинах были эвакуированы — к родственникам или в специализированные центры
Кавит, береговая охрана проводит спасательную операцию
Парк в Марикине (столичный регион)
Имус, провинция Кавите. Сотрудницы общепита ждут, когда спадет наводнение
Эвакуированные в Кесон-Сити