На Филиппинах из-за тропического шторма «Налджи» погибли почти 100 человек, пострадали 69

В шторме на Филиппинах погибли почти 100 человек

В результате тропического шторма «Налджи» (название на Филиппинах «Паенг») погибли 98 человек, следует из отчета государственной Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий. 58 смертей подтверждено.

Жертвы погибли в результате утопления или оползня, либо от смертельных травм, полученных в результате удара упавшими деревьями. Один из пострадавших в Сибаломе, штат Алабама, — 61-летний мужчина — скончался от остановки сердца из-за переохлаждения.

Пострадали из-за шторма 69 человек, еще 63 пропали без вести. По данным ведомства, всего бедствие затронуло более 1,8 млн человек. Разрушено свыше 4,1 тыс. домов и 37 объектов инфраструктуры, в том числе дороги, мосты, школы и правительственные здания. Также шторм коснулся девяти филиппинских аэропортов, сейчас работают два из них. Из-за бедствия отменено 444 рейса.

Проблемы с энергоснабжением зафиксированы в 263 городах, в 94 из них оно уже восстановлено. В 45 населенных пунктах наблюдаются перебои связи, в 8 — с водоснабжением.

Всего шторм затронул 67 провинций в 7 регионах страны. Он движется по острову Минданао в юго-западном направлении со скоростью 20 км/ч.