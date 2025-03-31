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Политика ,  
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Крупнейшие протесты в Турции за 10 лет. Фоторепортаж

В Турции больше 10 дней продолжаются протесты против ареста мэра Стамбула
В Турции не утихают протесты, вспыхнувшие после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу. На демонстрациях задержали свыше 1,9 тыс. человек. РБК собрал самые яркие кадры с митингов
Крупнейшие протесты в Турции за 10 лет. Фоторепортаж

В Турции 19 марта задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и связях с террористами. 23 марта его арестовали по обвинению в мошенничестве на сумму 560 млрд турецких лир (около $15 млрд) и отстранили от должности. Политик отверг обвинения и назвал свое задержание политическим актом.

Имамоглу с 2019 года занимал пост мэра Стамбула. Он считается главным соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах главы государства в 2028 году. Телеканал NTV 24 марта сообщил, что более 14,85 млн граждан Турции проголосовали за выдвижение Имамоглу на следующие выборы.

Оппозиционный альянс рассматривал кандидатуру Имамоглу и в 2023 году, но в них принял участие действующий на тот момент председатель РНП Кемаль Кылычдароглу. Во втором туре Кылычдароглу получил около 48% голосов и уступил Эрдогану, набравшему 52%.

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София Шошина София Шошина, Дарья Широкова
мультимедиа Турция Стамбул протесты Реджеп Тайип Эрдоган Экрем Имамоглу Анкара аресты задержание журналистов
Реджеп Тайип Эрдоган фото
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политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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