Крупнейшие протесты в Турции за 10 лет. Фоторепортаж
Многотысячные протесты в Турции продолжаются с 19 марта — дня, когда задержали мэра Стамбула
Лидер оппозиции Озгюр Озель назвал митинг в Стамбуле 29 марта (на фото) крупнейшим. По его словам, на протесты вышли 2,2 млн человек (Стамбул — крупнейший город Турции, в нем проживает около 15,5 млн человек). Главное управление безопасности страны опровергло это заявление. По данным ведомства, которые приводит Yeni Safak, в протестах участвовали 150 тыс. человек
На фото: группа демонстрантов 24 марта показывает так называемое волчье приветствие — символ турецкой ультранационалистической группировки Bozkurtlar («Бозкурты», или «Серые волки»)
Полиция применяет слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти не потерпят нарушения общественного порядка. Он назвал протесты «уличным терроризмом» и обвинил оппозицию в политизации задержания мэра Стамбула
На протестах задержали более 1,9 тыс. человек. По данным на 28 марта, для 74 прокуроры уже запросили сроки от полугода до трех лет.
Под арест попали семь местных журналистов и несколько иностранных. Так, Би-би-си сообщила о высылке из страны репортера Марка Лоуэна, потому что тот «представляет угрозу общественному порядку». Турецкие власти утвержлают, что он не получил аккредитацию и не имел права работать в стране. Под арест попал и шведский журналист Кай Йоаким Медин, который также прилетел в Стамбул для освещения протестов.
Assosiated Press называет протесты в Турции крупнейшими с 2013 года. Акции в поддержку Имамоглу прошли минимум в 50 провинциях Турции из 81
Генконсульство России в Турции 20 марта предупредило, что россиянам следует избегать мест массового скопления людей в Стамбуле
На фото: флаг с портретом основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка
На фото: протестующий читает книгу Эрдогана «Более справедливый мир возможен», Стамбул, 23 марта
В Европе прошли акции солидарности с турецкими протестующими.
На фото: акция в Париже, 29 марта
На фото: демонстрация студентов из Турции в Риме, 29 марта
На фото: акция солидарности граждан Турции на Даунинг-стрит, Лондон, 29 марта
На фото: гражданин Турции держит плакат с портретом Эрдогана на демонстрации в Мадриде, 29 марта
В Турции 19 марта задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и связях с террористами. 23 марта его арестовали по обвинению в мошенничестве на сумму 560 млрд турецких лир (около $15 млрд) и отстранили от должности. Политик отверг обвинения и назвал свое задержание политическим актом.
Имамоглу с 2019 года занимал пост мэра Стамбула. Он считается главным соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах главы государства в 2028 году. Телеканал NTV 24 марта сообщил, что более 14,85 млн граждан Турции проголосовали за выдвижение Имамоглу на следующие выборы.
Оппозиционный альянс рассматривал кандидатуру Имамоглу и в 2023 году, но в них принял участие действующий на тот момент председатель РНП Кемаль Кылычдароглу. Во втором туре Кылычдароглу получил около 48% голосов и уступил Эрдогану, набравшему 52%.
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