В Турции больше 10 дней продолжаются протесты против ареста мэра Стамбула

Крупнейшие протесты в Турции за 10 лет. Фоторепортаж

В Турции не утихают протесты, вспыхнувшие после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу. На демонстрациях задержали свыше 1,9 тыс. человек. РБК собрал самые яркие кадры с митингов

Фото: Dylan Martinez / Reuters Многотысячные протесты в Турции продолжаются с 19 марта — дня, когда задержали мэра Стамбула Фото: Umit Bektas / Reuters Лидер оппозиции Озгюр Озель назвал митинг в Стамбуле 29 марта (на фото) крупнейшим. По его словам, на протесты вышли 2,2 млн человек (Стамбул — крупнейший город Турции, в нем проживает около 15,5 млн человек). Главное управление безопасности страны опровергло это заявление. По данным ведомства, которые приводит Yeni Safak, в протестах участвовали 150 тыс. человек Фото: Tunahan Turhan / Keystone Press Agency / Global Look Press На фото: группа демонстрантов 24 марта показывает так называемое волчье приветствие — символ турецкой ультранационалистической группировки Bozkurtlar («Бозкурты», или «Серые волки») Фото: Umit Bektas / Reuters Полиция применяет слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти не потерпят нарушения общественного порядка. Он назвал протесты «уличным терроризмом» и обвинил оппозицию в политизации задержания мэра Стамбула Фото: Alexandros Avramidis / Reuters На протестах задержали более 1,9 тыс. человек. По данным на 28 марта, для 74 прокуроры уже запросили сроки от полугода до трех лет. Под арест попали семь местных журналистов и несколько иностранных. Так, Би-би-си сообщила о высылке из страны репортера Марка Лоуэна, потому что тот «представляет угрозу общественному порядку». Турецкие власти утвержлают, что он не получил аккредитацию и не имел права работать в стране. Под арест попал и шведский журналист Кай Йоаким Медин, который также прилетел в Стамбул для освещения протестов. Фото: Tunahan Turhan / SOPA Images / ZUMA / ТАСС Assosiated Press называет протесты в Турции крупнейшими с 2013 года. Акции в поддержку Имамоглу прошли минимум в 50 провинциях Турции из 81 Фото: Burak Kara / Getty Images Фото: Depo Photos / Keystone Press Agency / Global Look Press Генконсульство России в Турции 20 марта предупредило, что россиянам следует избегать мест массового скопления людей в Стамбуле Фото: Mehmet Kacmaz / Getty Images Фото: Tunahan Turhan / Keystone Press Agency / Global Look Press Фото: Tunahan Turhan / SOPA Images / ZUMA / ТАСС На фото: флаг с портретом основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка Фото: Depo Photos / Keystone Press Agency / Global Look Press Фото: Erdem Sahin / EPA / ТАСС На фото: протестующий читает книгу Эрдогана «Более справедливый мир возможен», Стамбул, 23 марта Фото: Murad Sezer / Reuters Фото: Dogusan Ozer / CHP / ABACAPRESS / ТАСС Фото: Alexandros Avramidis / Reuters Фото: Tunahan Turhan / SOPA Images / ZUMA / ТАСС Фото: Bastien Ohier / Hans Lucas / Reuters В Европе прошли акции солидарности с турецкими протестующими. На фото: акция в Париже, 29 марта Фото: Marco Di Gianvito / ZUMA / Reuters На фото: демонстрация студентов из Турции в Риме, 29 марта Фото: Krisztian Elek / ZUMA / Reuters На фото: акция солидарности граждан Турции на Даунинг-стрит, Лондон, 29 марта Фото: Luis Soto / SOPA Images / ZUMA / ТАСС На фото: гражданин Турции держит плакат с портретом Эрдогана на демонстрации в Мадриде, 29 марта

В Турции 19 марта задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и связях с террористами. 23 марта его арестовали по обвинению в мошенничестве на сумму 560 млрд турецких лир (около $15 млрд) и отстранили от должности. Политик отверг обвинения и назвал свое задержание политическим актом.

Имамоглу с 2019 года занимал пост мэра Стамбула. Он считается главным соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах главы государства в 2028 году. Телеканал NTV 24 марта сообщил, что более 14,85 млн граждан Турции проголосовали за выдвижение Имамоглу на следующие выборы.

Оппозиционный альянс рассматривал кандидатуру Имамоглу и в 2023 году, но в них принял участие действующий на тот момент председатель РНП Кемаль Кылычдароглу. Во втором туре Кылычдароглу получил около 48% голосов и уступил Эрдогану, набравшему 52%.