Домодедово открыло новый сегмент международного терминала. Фоторепортаж

Аэропорт «Домодедово» ввел в эксплуатацию новый сегмент пассажирского терминала — Т2. Теперь общая пропускная способность аэропорта превысит 60 млн пассажиров в год или 3,1 тыс. пассажиров в час. Новый терминал состоит из семи этажей площадью около 240 тыс. квадратных метров. Он с 11 июля будет принимать и отправлять международные рейсы. Как выглядит обновленный аэропорт — в фоторепортаже РБК