Домодедово открыло новый сегмент международного терминала. Фоторепортаж

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 98,41 (+0,68) Инвестиции, 05 июл, 16:06 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 90,34 (+0,79) Инвестиции, 05 июл, 16:06
Что смотрит и слушает молодое поколение. Исследование РБК и «Мир», 16:08
В Matrixport спрогнозировали рост биткоина до $125 тыс. к 2025 году Крипто, 16:07
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:05
ЦБ сообщил об отказе рынка создать нового перестраховщика Финансы, 16:04
На юге России создали общую группировку сил для борьбы с ЧС Общество, 16:04
Глава Домодедово заявил о планах взять в управление аэродром Бизнес, 16:00
Директор холдинга Т1 — о новых перспективных нишах на российском IТ-рынке РБК+, 15:52
РБК Диалоги с Игорем Шуваловым
Как формируется новый баланс интересов государства и бизнеса
Оставить заявку
Губернатор Ставрополья пообещал Путину привезти картошку Политика, 15:50
Россия и Украина обменялись 45 попавшими в плен военными Политика, 15:50
Квартиры рядом с парками РБК и ПИК, 15:46
Туры за рубеж подорожали за неделю на 10–12% из-за ослабления рубля Бизнес, 15:35
Посол Грузии покинул Украину по требованию Зеленского Политика, 15:33
Зеленский встретится с Эрдоганом и обсудит продление зерновой сделки Политика, 15:32
В жилом доме на западе Москвы взорвался телевизор Общество, 15:29

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Общество ,  
0 

Домодедово открыло новый сегмент международного терминала. Фоторепортаж

Аэропорт «Домодедово» ввел в эксплуатацию новый сегмент пассажирского терминала — Т2. Теперь общая пропускная способность аэропорта превысит 60 млн пассажиров в год или 3,1 тыс. пассажиров в час. Новый терминал состоит из семи этажей площадью около 240 тыс. квадратных метров. Он с 11 июля будет принимать и отправлять международные рейсы. Как выглядит обновленный аэропорт — в фоторепортаже РБК
Новый сегмент аэропорта &laquo;Домодедово&raquo; откроется для обслуживания рейсов 11 июля. Т2 будет принимать и отправлять пассажиров международных рейсов
Фото: Артем Кореняко / РБК

Новый сегмент аэропорта «Домодедово» откроется для обслуживания рейсов 11 июля. Т2 будет принимать и отправлять пассажиров международных рейсов

Объем инвестиций в Т2 составил более 42 млрд руб.
Фото: Артем Кореняко / РБК

Объем инвестиций в Т2 составил более 42 млрд руб.

Зона регистрации содержит 84 стойки регистрации и четыре стойки приема негабаритного багажа
Фото: Артем Кореняко / РБК

Зона регистрации содержит 84 стойки регистрации и четыре стойки приема негабаритного багажа

В автопарке службы безопасности аэропорта есть багги
Фото: Артем Кореняко / РБК

В автопарке службы безопасности аэропорта есть багги

Зеленый коридор в новом сегменте терминала &laquo;Домодедово&raquo;
Фото: Артем Кореняко / РБК

Зеленый коридор в новом сегменте терминала «Домодедово»

Общая площадь Duty Free в Т2 составляет около 5 тыс. квадратных метров
Фото: Артем Кореняко / РБК

Общая площадь Duty Free в Т2 составляет около 5 тыс. квадратных метров

Коммерческая площадь сегмента, при этом, превышает 13 тыс. квадратных метров
Фото: Артем Кореняко / РБК

Коммерческая площадь сегмента, при этом, превышает 13 тыс. квадратных метров

В терминале будет работать точка&nbsp;Московской пивоварни
Фото: Артем Кореняко / РБК

В терминале будет работать точка Московской пивоварни

Терминал оснащен игровыми зонами для детей
Фото: Артем Кореняко / РБК

Терминал оснащен игровыми зонами для детей

Одна из игровых комнат&nbsp;в аэропорту
Фото: Артем Кореняко / РБК

Одна из игровых комнат в аэропорту

Медицинский центр
Фото: Артем Кореняко / РБК

Медицинский центр

Также в терминале открылся&nbsp;центр вакцинации для путешественников и косметологический&nbsp;кабинет
Фото: Артем Кореняко / РБК

Также в терминале открылся центр вакцинации для путешественников и косметологический кабинет

В Т2 реализована концепция, когда прилетающие и вылетающие потоки не пересекаются
Фото: Артем Кореняко / РБК

В Т2 реализована концепция, когда прилетающие и вылетающие потоки не пересекаются

В новом сегменте откроются кафе, бары и рестораны
Фото: Артем Кореняко / РБК

В новом сегменте откроются кафе, бары и рестораны

В Т2 расположены 22 выхода на посадку, 16 из которых оборудованы телетрапами. Выходы на посадку оборудованы автоматическими турникетами, что позволяет самостоятельно проходить контроль посадки
Фото: Артем Кореняко / РБК

В Т2 расположены 22 выхода на посадку, 16 из которых оборудованы телетрапами. Выходы на посадку оборудованы автоматическими турникетами, что позволяет самостоятельно проходить контроль посадки

Выдача багажа будет осуществляться с помощью шести лент транспортеров, каждый багаж будет ехать на своем поддоне. Система позволяет пропускать багаж 38 млн пассажиров в год
Фото: Артем Кореняко / РБК

Выдача багажа будет осуществляться с помощью шести лент транспортеров, каждый багаж будет ехать на своем поддоне. Система позволяет пропускать багаж 38 млн пассажиров в год

Вид из бизнес-зала
Фото: Артем Кореняко / РБК

Вид из бизнес-зала

Авторы
Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко
мультимедиа аэропорты Домодедово аэропорт Домодедово терминал пассажиры самолет

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Материалы по теме
Домодедово открыло новый сегмент терминала размером с 10 Красных площадей
Технологии и медиа
В Домодедово ответили на данные о замеченном в аэропорту дроне
Общество
Движение «Аэроэкспрессов» в Домодедово и других поездов восстановили
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter