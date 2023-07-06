Домодедово открыло новый сегмент международного терминала. Фоторепортаж
Аэропорт «Домодедово» ввел в эксплуатацию новый сегмент пассажирского терминала — Т2. Теперь общая пропускная способность аэропорта превысит 60 млн пассажиров в год или 3,1 тыс. пассажиров в час. Новый терминал состоит из семи этажей площадью около 240 тыс. квадратных метров. Он с 11 июля будет принимать и отправлять международные рейсы. Как выглядит обновленный аэропорт — в фоторепортаже РБК
Новый сегмент аэропорта «Домодедово» откроется для обслуживания рейсов 11 июля. Т2 будет принимать и отправлять пассажиров международных рейсов
Объем инвестиций в Т2 составил более 42 млрд руб.
Зона регистрации содержит 84 стойки регистрации и четыре стойки приема негабаритного багажа
В автопарке службы безопасности аэропорта есть багги
Зеленый коридор в новом сегменте терминала «Домодедово»
Общая площадь Duty Free в Т2 составляет около 5 тыс. квадратных метров
Коммерческая площадь сегмента, при этом, превышает 13 тыс. квадратных метров
В терминале будет работать точка Московской пивоварни
Терминал оснащен игровыми зонами для детей
Одна из игровых комнат в аэропорту
Медицинский центр
Также в терминале открылся центр вакцинации для путешественников и косметологический кабинет
В Т2 реализована концепция, когда прилетающие и вылетающие потоки не пересекаются
В новом сегменте откроются кафе, бары и рестораны
В Т2 расположены 22 выхода на посадку, 16 из которых оборудованы телетрапами. Выходы на посадку оборудованы автоматическими турникетами, что позволяет самостоятельно проходить контроль посадки
Выдача багажа будет осуществляться с помощью шести лент транспортеров, каждый багаж будет ехать на своем поддоне. Система позволяет пропускать багаж 38 млн пассажиров в год
Вид из бизнес-зала