Во Флориде оставшихся жителей попросили написать на теле номера телефонов

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В офисе шерифа округа Тейлор в штате Флорида призвали отказавшихся от эвакуации из-за урагана «Хелен» местных жителей написать на теле свои номера телефона для идентификации, сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию.

«Пожалуйста, напишите свое имя, дату рождения и важную информацию на руке или ноге перманентным маркером, чтобы вас можно было идентифицировать и уведомить семью», — цитирует телеканал сообщение офиса шерифа в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

В полиции также попросили граждан предоставить данные о том, кто отказался от эвакуации, количестве животных в семье и информацию о том, насколько близко их дома находятся к побережью.

По словам шерифа округа Уэйна Паджетта, в округе Тейлор проживает 20 тыс. человек. Половина населения округа приняла решение остаться дома, отметил Паджетт.

26 сентября на юг США обрушился ураган «Хелен». Ему присвоили четвертую из пяти возможных категорию опасности. Скорость ветра достигает 55 м/с. В результате урагана погибли как минимум три человека.

Более 1,1 млн домов и предприятий во Флориде остались без электроснабжения из-за непогоды. Свыше 80 тыс. домовладений отключены от электроэнергии в Джорджии. В этих двух штатах, а также в Алабаме, Северной Каролине и Вирджинии объявили режим чрезвычайной ситуации.