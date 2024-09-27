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Во Флориде оставшихся жителей попросили написать на теле номера телефонов

Во Флориде оставшихся жителей попросили написать на теле номера телефонов
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В офисе шерифа округа Тейлор в штате Флорида призвали отказавшихся от эвакуации из-за урагана «Хелен» местных жителей написать на теле свои номера телефона для идентификации, сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию.

«Пожалуйста, напишите свое имя, дату рождения и важную информацию на руке или ноге перманентным маркером, чтобы вас можно было идентифицировать и уведомить семью», — цитирует телеканал сообщение офиса шерифа в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

В полиции также попросили граждан предоставить данные о том, кто отказался от эвакуации, количестве животных в семье и информацию о том, насколько близко их дома находятся к побережью.

По словам шерифа округа Уэйна Паджетта, в округе Тейлор проживает 20 тыс. человек. Половина населения округа приняла решение остаться дома, отметил Паджетт.

Во Флориде более 1,1 млн домов остались без света из-за урагана «Хелен»
Общество
Фото:Joe Raedle / Getty Images

26 сентября на юг США обрушился ураган «Хелен». Ему присвоили четвертую из пяти возможных категорию опасности. Скорость ветра достигает 55 м/с. В результате урагана погибли как минимум три человека.

Более 1,1 млн домов и предприятий во Флориде остались без электроснабжения из-за непогоды. Свыше 80 тыс. домовладений отключены от электроэнергии в Джорджии. В этих двух штатах, а также в Алабаме, Северной Каролине и Вирджинии объявили режим чрезвычайной ситуации.

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Флорида ураган США
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