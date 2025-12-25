 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Юлия Меньшова опубликовала пост, посвященный умершей Вере Алентовой

Вера Алентова и&nbsp;Владимир&nbsp;Меньшов
Вера Алентова и Владимир Меньшов (Фото: JuliaMenshovaJulia / Telegram)

Актриса, телеведущая и журналистка Юлия Меньшова опубликовала совместные фото покойных родителей — режиссера Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой.

«Мамы больше нет. Теперь они — вместе», — написала она в телеграм-канале.

Алентова ушла из жизни 25 декабря. Ей было 83 года. О смерти артистки сообщили в Московском драматическом театре им. Пушкина, в котором она служила с 1965 года.

В день смерти актриса была на прощании с народным артистом Анатолием Лобоцким в театре им. Маяковского. Во время церемонии ей стало плохо, вызвали скорую помощь, сообщало издание Msk1. По данным источника РЕН ТВ, актрису госпитализировали в состоянии клинической смерти.

Главные роли актрисы Веры Алентовой. Видео
Общество

Алентова вышла замуж за Меньшова еще в студенческие годы. Режиссер скончался 5 июля 2021 года в Москве от последствий коронавирусной инфекции, ему был 81 год. В конце июня того же года артиста госпитализировали вместе с Алентовой. Она вскоре смогла восстановиться, и ее выписали.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Вера Алентова Владимир Меньшов Юлия Меньшова фотографии смерть
