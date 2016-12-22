Акция памяти жертв политических репрессий «Возвращение имен» в Москве

Акция «Возвращение имен» проходит в Москве, у Соловецкого камня на Лубянке. Участники зачитывают имена жертв политических репрессий, приносят цветы и свечи. Как москвичи вспоминают погибших — в фоторепортаже РБК
Акция «Возвращение имен» традиционно проходит 29 октября и длится с 10:00 до 22:00
Она приурочена к 30 октября, национальному Дню памяти жертв политических репрессий — он установлен с 1991 года
Каждый участник зачитывает в микрофон имя погибшего в результате репрессий, а также его род деятельности и дату расстрела
Как сообщает официальный сайт акции, за время репрессий в одной только Москве были расстреляны более 40 тыс. человек
В этом году с согласованием мероприятия возникли сложности. 19 октября организация «Мемориал» сообщила, что мэрия отозвала разрешение на проведение акции. Столичные власти объяснили это ремонтными работами. В качестве альтернативы был предложен проспект Академика Сахарова. Там находится памятник «Стена скорби»
Новость об отзыве разрешения вызвала резонанс в обществе. В мэрии заявили, что постараются решить этот вопрос, если организаторы будут настаивать на проведении мероприятия именно на Лубянке. 23 октября стало известно, что акцию у Соловецкого камня все же согласовали
Акция «Возвращение имен» проходит у Соловецкого камня с 2007 года
Соловецкий камень был установлен на Лубянке как памятник жертвам политических репрессий в 1990 году