Власти Москвы разрешили акцию в память о жертвах репрессий на Лубянке

Мэрия согласовала акцию в память о жертвах репрессий у Соловецкого камня в Москве. Ранее городские власти предлагали перенести согласованную акцию с Лубянки на проспект Сахарова, объясняя это строительными работами

Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС

Столичные власти согласовали проведение у Соловецкого камня на Лубянке акции в память о жертвах репрессий, сообщили РБК в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Межведомственное совещание, на котором было принято такое решение, состоялось утром 23 октября, уточнили в мэрии. Проведение акции у Соловецкого камня разрешено 29 октября.

«Площадка согласована, технические детали будут проработаны», — сообщил представитель пресс-службы. По его словам, строители согласились приостановить на день ремонтные работы на Лубянке, «вся логистика акции согласована».

19 октября правозащитная организация «Мемориал» сообщила, что власти отозвали разрешение на проведение ранее согласованной акции в память о жертвах репрессий у Соловецкого камня, объяснив это ремонтными работами на территории Лубянской площади. Взамен мэрия предложила организаторам перенести акцию к памятнику «Стена скорби» на проспекте Академика Сахарова.

Решение мэрии вызвало общественный резонанс, а уже 20 числа исполнительный директор «Мемориала» Елена Жемкова сообщила «Интерфаксу», что мэрия готова обсуждать варианты решения проблемы. Организаторы акции также договорились 22 октября провести встречу с чиновниками на Лубянской площади, чтобы повторно оценить площадку у Соловецкого камня.

Акция «Возвращение имен» проводится в Москве ежегодно с 2007 года. Ее участники зачитывают списки погибших в результате политических репрессий, ставят свечки и возлагают цветы у Соловецкого камня на Лубянской площади.