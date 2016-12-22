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Власти Москвы разрешили акцию в память о жертвах репрессий на Лубянке
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Власти Москвы разрешили акцию в память о жертвах репрессий на Лубянке
Общество, 12:16
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Власти Москвы разрешили акцию в память о жертвах репрессий на Лубянке
Мэрия согласовала акцию в память о жертвах репрессий у Соловецкого камня в Москве. Ранее городские власти предлагали перенести согласованную акцию с Лубянки на проспект Сахарова, объясняя это строительными работами
Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС

Столичные власти согласовали проведение у Соловецкого камня на Лубянке акции в память о жертвах репрессий, сообщили РБК в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Межведомственное совещание, на котором было принято такое решение, состоялось утром 23 октября, уточнили в мэрии. Проведение акции у Соловецкого камня разрешено 29 октября.

«Площадка согласована, технические детали будут проработаны», — сообщил представитель пресс-службы. По его словам, строители согласились приостановить на день ремонтные работы на Лубянке, «вся логистика акции согласована».

Власти объяснили отказ разрешить акцию памяти жертв репрессий на Лубянке
Общество

19 октября правозащитная организация «Мемориал» сообщила, что власти отозвали разрешение на проведение ранее согласованной акции в память о жертвах репрессий у Соловецкого камня, объяснив это ремонтными работами на территории Лубянской площади. Взамен мэрия предложила организаторам перенести акцию к памятнику «Стена скорби» на проспекте Академика Сахарова.

Решение мэрии вызвало общественный резонанс, а уже 20 числа исполнительный директор «Мемориала» Елена Жемкова сообщила «Интерфаксу», что мэрия готова обсуждать варианты решения проблемы. Организаторы акции также договорились 22 октября провести встречу с чиновниками на Лубянской площади, чтобы повторно оценить площадку у Соловецкого камня.

Акция «Возвращение имен» проводится в Москве ежегодно с 2007 года. Ее участники зачитывают списки погибших в результате политических репрессий, ставят свечки и возлагают цветы у Соловецкого камня на Лубянской площади.

Авторы: Мария Кокорева, Наталья Демченко.
Теги: Лубянка , репрессии , митинг , «Мемориал»
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