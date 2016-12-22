Власти объяснили отказ разрешить акцию памяти жертв репрессий на Лубянке

В «Мемориале» заявили, что мэрия передумала согласовывать акцию памяти жертв репрессий на Лубянской площади. В префектуре ЦАО сказали, что предложили перенести акцию в связи с «обстоятельствами при проведении ремонтных работ»

Участники акции памяти жертв политических репрессий «Возвращение имен» в 2017 году (Фото: Emile Alain Ducke / DPA / ТАСС)

В пятницу мэрия Москвы отказала в проведении правозащитной акции «Возвращение имен» на Лубянской площади 29 октября. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь столичной префектуры ЦАО Елена Седина.

По ее словам, отказ связан со «вновь открывшимися обстоятельствами при проведении ремонтно-строительных работ, угрожающих безопасности жизнедеятельности, на территории Лубянской площади (в сквере у Соловецкого камня)». Власти предложили перенести акцию, которая должна была пройти 29 октября, к памятнику «Стена скорби» на проспекте Академика Сахарова. Префектура Центрального округа готова оказать максимальное содействие в согласовании и проведении мероприятия», — заявила РБК Елена Седина. По ее словам, вариант проведения акции на проспекте Академика Сахарова является не единственным, который предложили власти.

После отказа властей в проведении акции правозащитная организация «Международный мемориал» рассматривает «различные варианты действий», сказала РБК пресс-секретарь организации Наталья Петрова. «В среду, 24 октября, будет пресс-конференция. Акция не принадлежит «Мемориалу», мы лишь ее операторы. Но мы не можем, после того как сказали людям, что акция будет, все было согласовано, просто так взять и сказать нет», — отметила она. «Мемориал», в свою очередь, может предложить свой, альтернативный вариант в связи с открывшимися обстоятельствами, который будет рассмотрен в ближайшие сроки, добавили РБК в префектуре ЦАО.

В «Международном мемориале» ранее сообщили, что акция была до этого согласована с Федеральной службой охраны, МВД и префектурой Центрального административного округа столицы.

«Это действие возмутительно не только из-за нарушения данных московскими властями и многократно подтвержденных обещаний. Чиновники не сочли нужным хоть в какой-то форме принести извинения — не только и даже не столько организаторам, сколько тысячам людей, которые поддерживают эту акцию и участвуют в ней», — говорится в сообщении.

РБК запросил комментарий главы пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елены Романовой.

Акция проводится ежегодно с 2007 года, она проходит 29 октября. Участники акции зачитывают списки погибших в результате политических репрессий, ставят свечки и возлагают цветы у Соловецкого камня на Лубянской площади Москвы.

В прошлом году, по оценкам правозащитного центра «Мемориал», в акции приняли участие более 5 тыс. человек, включая уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову.