Экс-премьер СССР Рыжков покинул Совфед

Экс-премьер СССР, 94-летний Николай Рыжков досрочно сложил полномочия сенатора от Белгородской области в Совфеде. Он занимал эту должность 20 лет. Рыжков — последний из живущих глав правительства СССР

Бывший премьер Советского Союза, старейший сенатор Николай Рыжков покинул пост представителя исполнительной власти Белгородской области в Совете Федерации, следует из опубликованного на сайте Совфеда постановления.

В документе, подписанном председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, говорится, что полномочия Рыжкова прекратили досрочно 25 сентября.

Николаю Рыжкову 94 года. Он занимал пост сенатора от Белгородской области с 2003 года.

В советские годы Рыжков занимал ряд должностей в руководстве страны после работы на заводе «Уралмаш» (там он работал с 1950 года, прошел путь от мастера до гендиректора предприятия). С 1975 года был первым заместителем министра тяжелого и транспортного машиностроения СССР, первым заместителем председателя Госплана СССР, секретарем ЦК КПСС и заведующим экономическим отделом ЦК КПСС.

В 1985 году Рыжков был назначен главой Совета министров СССР. На этой должности он, в частности, возглавил штаб по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. В 1991 году он вышел на пенсию, баллотировался в президенты РСФСР от КПСС и набрал чуть больше 16% голосов, заняв второе место после Бориса Ельцина. В 1995 и 1999 годах избирался депутатом Госдумы от Белгородского избирательного округа.

Он был награжден в том числе двумя орденами Ленина (1974, 1976), орденом Почета (2013 — за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность), орденами «За заслуги перед Отечеством I и IV степени (2014, 2004 — за большой вклад в укрепление российской государственности) и званием Героя труда (2019).

Находится под санкциями Украины, США, ЕС, Великобритании, Канады, Австралии, Швейцарии и Новой Зеландии.