Экс-премьер СССР Рыжков покинул Совфед
Бывший премьер Советского Союза, старейший сенатор Николай Рыжков покинул пост представителя исполнительной власти Белгородской области в Совете Федерации, следует из опубликованного на сайте Совфеда постановления.
В документе, подписанном председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, говорится, что полномочия Рыжкова прекратили досрочно 25 сентября.
Николаю Рыжкову 94 года. Он занимал пост сенатора от Белгородской области с 2003 года.
В советские годы Рыжков занимал ряд должностей в руководстве страны после работы на заводе «Уралмаш» (там он работал с 1950 года, прошел путь от мастера до гендиректора предприятия). С 1975 года был первым заместителем министра тяжелого и транспортного машиностроения СССР, первым заместителем председателя Госплана СССР, секретарем ЦК КПСС и заведующим экономическим отделом ЦК КПСС.
В 1985 году Рыжков был назначен главой Совета министров СССР. На этой должности он, в частности, возглавил штаб по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. В 1991 году он вышел на пенсию, баллотировался в президенты РСФСР от КПСС и набрал чуть больше 16% голосов, заняв второе место после Бориса Ельцина. В 1995 и 1999 годах избирался депутатом Госдумы от Белгородского избирательного округа.
Он был награжден в том числе двумя орденами Ленина (1974, 1976), орденом Почета (2013 — за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность), орденами «За заслуги перед Отечеством I и IV степени (2014, 2004 — за большой вклад в укрепление российской государственности) и званием Героя труда (2019).
Находится под санкциями Украины, США, ЕС, Великобритании, Канады, Австралии, Швейцарии и Новой Зеландии.