«Отчаяние и страх»: 35 лет назад произошло землетрясение в Армении

Подземные толчки начались 7 декабря в 11:41 по местному времени (10:41 мск). В эпицентре оказался город Спитак на северо-западе Армении, где их интенсивность достигла 9–10 баллов. Спитак был разрушен до основания. «Почти на две трети разрушен Ленинакан — второй по численности населения город Армении (230 тыс. жителей)», — указывалось в записке комиссии Политбюро ЦК КПСС о ликвидации последствий землетрясения в Армянской ССР (на фото — развалины в Ленинакане).

В том же документе разрушения назвали «катастрофическими»: в городах обрушилось 7,5 тыс. жилых зданий, были выведены из строя обширные участки железных и автомобильных дорог, разрушены мосты, линии связи. Сильные разрушения были и в Кировакане (сейчас Ванадзор)