«Отчаяние и страх»: 35 лет назад произошло землетрясение в Армении
7 декабря в Армении и во всем мире воспоминают жертв спитакского землетрясения. Оно произошло 35 лет назад, в 1988 году. За 30 секунд были разрушены города Спитак, Ленинакан (Гюмри), Кировакан (Ванадзор) и сотни деревень и поселков. Только по официальным данным, стихия унесла жизни 25 тыс. человек. Разбирать завалы помогали спасатели со всего мира. Как справлялись с последствиями катастрофы — в фотогалерее РБК
Подземные толчки начались 7 декабря в 11:41 по местному времени (10:41 мск). В эпицентре оказался город Спитак на северо-западе Армении, где их интенсивность достигла 9–10 баллов. Спитак был разрушен до основания. «Почти на две трети разрушен Ленинакан — второй по численности населения город Армении (230 тыс. жителей)», — указывалось в записке комиссии Политбюро ЦК КПСС о ликвидации последствий землетрясения в Армянской ССР (на фото — развалины в Ленинакане).
В том же документе разрушения назвали «катастрофическими»: в городах обрушилось 7,5 тыс. жилых зданий, были выведены из строя обширные участки железных и автомобильных дорог, разрушены мосты, линии связи. Сильные разрушения были и в Кировакане (сейчас Ванадзор)
В пострадавших городах и районах проживало около 1,1 млн человек, что составляло почти одну треть населения республики.
«Вытащила ребенка из люльки, побежала обратно на кухню, за старшим сыном. Трясло уже так, что практически невозможно было держаться на ногах. <...> Все здание шаталось, а сверху падали большие черные камни. <...> Старшего, держа лишь за одну руку, я вывесила из окна, насколько это было возможно, и его наконец-то смогли принять внизу. Младшего, комочек в пеленках, пришлось буквально выбросить в окно... Слава богу, внизу встречало уже сразу несколько пар рук — понабежали соседи. Потом, уже почти теряя сознание, выпрыгнула в окно я сама», — рассказывала Анаит Галаджян, которая жила в Ванадзоре
В первые часы после катастрофы на помощь пришли бойцы вооруженных сил и пограничных войск СССР. Местные жители начали разбирать завалы сами при помощи автомобильных домкратов, кувалд, молотков. Не хватало подъемных кранов и строительного оборудования — к вечеру 7 декабря на весь Ленинакан удалось задействовать только 13 автокранов, четыре бульдозера и шесть экскаваторов.
Руководство спасательно-восстановительными работами после землетрясения было поручено председателю Совета министров СССР Николаю Рыжкову. Он вылетел из Москвы в Ереван. «Я бы не сказал, что мы все взяли в свои руки в первые сутки. Это было невозможно: люди пережили беду, были дезориентированы», — вспоминал Рыжков. Выстроить работу и скоординировать ее удалось только через сутки. Впоследствии Рыжкову присвоили звание Национального героя Армении
На фото: машины скорой помощи в ереванском аэропорту «Звартноц» готовятся принять пострадавших
Выпуск программы «Время» 7 декабря был полностью посвящен землетрясению. После этого в Армению начали стекаться добровольцы со всего СССР. В спасательных работах помимо добровольцев принимали участие больше 20 тыс. военнослужащих. На помощь пришли 111 государств, среди них Израиль, Бельгия, Великобритания, Италия, Ливан, Норвегия, Франция, ФРГ, Швейцария, — они предоставили СССР спасательное оборудование, специалистов, продукты и медикаменты
Спасательные работы проводились в горной местности, зима 1988 года была холодной. Из-за разрушенных дорог эвакуировать людей из зоны бедствия автотранспортом первые дни было нельзя. За несколько дней в Армении было развернуто 50 тыс. палаток и 200 полевых кухонь (на фото — раздача палаток в Спитаке)
«Помню, на улицах стояли большие пирамиды гробов, где-то красных, где-то зеленых. Эта картина потом долго была у меня перед глазами. Погибших, которых сразу опознавали, тут же и хоронили. А неопознанные трупы привозили на местный стадион, там фотографировали и предавали земле», — вспоминал спасатель Кирилл Бородин.
Участник спасательной операции в Ленинакане Владимир Ермаков тоже рассказывал о «горах гробов»: «Очень поразило количество гробов на улицах Ленинакана, в буквальном смысле горы гробов и, конечно, бесконечные руины разрушенных домов, кругом человеческое горе»
Основные усилия спасателей в первые дни были сосредоточены на местах массового пребывания людей — в детских садах, школах, больницах, на предприятиях. Для поиска выживших и погибших под завалами привлекали кинологические расчеты МВД СССР и сотрудников спасательных служб Австрии и Франции. «Примером нам служили зарубежные спасатели. <...> Они были подготовлены от и до: и технически, и физически. Кроме того, у них были специально обученные собаки», — вспоминал альпинист-спасатель Агван Чатинян
«Город [Спитак] был разрушен полностью, в морозы пострадавшие остались практически в открытом поле. В глазах людей были отчаяние, боль и страх. Большинство из них потеряли всю семью, кому-то повезло больше — они лишились только крова», — вспоминал доброволец, участник спасательной операции Валерий Авагимов.
Оказание помощи осложнялось тем, что в пострадавших городах были разрушены больницы. В Спитаке раненых привозили на городской стадион «Базум», где им оказывали медицинскую помощь
На фото: секретарь ЦК КПСС Николай Слюньков, Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, его супруга Раиса Горбачева и председатель Совета министров СССР Николай Рыжков (слева направо) в городе Ленинакане во время встречи с жителями города.
На третий день после землетрясения, 10 декабря 1988 года, прервав свой официальный визит в США, в Ленинакан прилетел Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев с супругой
«Каждая ночь, достаточно холодная в декабре, сопровождалась жутким страхом: заходить в любое здание, а тем более оставаться там на ночь никто не хотел. Легкие толчки периодически напоминали о землетрясении. Поэтому ночью на открытых пространствах жгли костры, на которые помимо редкого дерева в ход шли и старые автомобильные покрышки», — рассказывал очевидец землетрясения в Ленинакане
Впоследствии эксперты указали на недоработки строительных норм при проектировке и возведении зданий в Спитаке, Гюмри, Ванадзоре и других пострадавших от землетрясения населенных пунктов. Они также отмечали низкое качество строительных материалов и качество строительства
После трагедии в СССР была сформирована госкомиссия Совета министров по чрезвычайным ситуациям, целью которой стало предупреждение и ликвидация последствий ЧС. «Если бы не зарубежные спасатели, число жертв могло быть неизмеримо больше. <...> Это был для нас жуткий урок. И если сегодня в России существует по-настоящему дееспособная структура, то это Министерство по чрезвычайным ситуациям — детище, рожденное в муках спитакского землетрясения», — говорил Николай Рыжков
Для восстановительных работ в республику прибыли 45 тыс. строителей. После распада СССР работы были временно приостановлены
На место трагедии приезжал французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур. В 1989 году он с композитором Жоржем Гарваренцем написал песню Pour toi Arménie («Для тебя, Армения»). В поддержку пострадавших также прошел рок-концерт и выпущен альбом Rock Aid Armenia, участие в нем приняли такие группы, как Deep Purple, Iron Maiden, Genesis и Black Sabbath
7 декабря в Армении ежегодно отмечается как День памяти жертв землетрясения