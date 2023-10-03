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Экс-премьер СССР Рыжков объяснил уход из Совфеда возрастом

Экс-премьер СССР Николай Рыжков объяснил уход из Совета Федерации возрастом
Николай Рыжков
Николай Рыжков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Бывший глава Совета министров СССР, старейший сенатор Николай Рыжков объяснил, что покинул пост представителя исполнительной власти Белгородской области в Совете Федерации из-за возраста.

«Я посмотрел свой паспорт и сказал «хватит», — заявил Рыжков. Он добавил, что теперь намерен работать советником председателя Совфеда Валентины Матвиенко.

Рыжкову 94 года. Он занимал пост сенатора от Белгородской области с 2003 года. Его полномочия досрочно прекратили 25 сентября, об этом стало известно накануне, 2 октября.

В советские годы Рыжков работал на заводе «Уралмаш» (прошел путь от мастера до гендиректора предприятия), затем занял пост первого заместителя министра тяжелого и транспортного машиностроения СССР, был первым заместителем председателя Госплана СССР, секретарем ЦК КПСС и заведующим экономическим отделом ЦК КПСС.

Главой Совета министров СССР Рыжкова назначили в 1985 году. В 1991 году он вышел на пенсию. Позднее (в 1995 и 1999 годах) Рыжков избирался депутатом Госдумы от Белгородского избирательного округа.

Теги
Николай Рыжков Совет Федерации сенатор сложение полномочий
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