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Как проходит форум Россия — Африка в Петербурге. Фоторепортаж

Появились фотографии с форума Россия — Африка в Петербурге

В Санкт-Петербурге начался двухдневный саммит Россия — Африка. Участие подтвердили 49 стран, 17 из них представлены главами государств. В рамках саммита также проводится российско-африканский экономический и гуманитарный форум. События и гости мероприятий — в фоторепортаже РБК
На фото: президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре (слева) в аэропорту Пулково 26 июля. Гости саммита Россия &mdash; Африка начали прибывать в Санкт-Петербург со вчерашнего дня. На время его проведения в городе усилены меры безопасности, администрация также&nbsp;рекомендовала&nbsp;предприятиям перевести сотрудников на удаленный режим работы. Это снизит транспортную нагрузку на городские магистрали и обеспечит нормальное функционирование общественного транспорта и экстренных служб, подчеркивали власти
Фото: Валентин Егоршин / фотохост-агентство ТАСС

На фото: президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре (слева) в аэропорту Пулково 26 июля.

Гости саммита Россия — Африка начали прибывать в Санкт-Петербург со вчерашнего дня. На время его проведения в городе усилены меры безопасности, администрация также рекомендовала предприятиям перевести сотрудников на удаленный режим работы. Это снизит транспортную нагрузку на городские магистрали и обеспечит нормальное функционирование общественного транспорта и экстренных служб, подчеркивали власти

На фото: президент Уганды Йовери Кагута Мусевени (второй слева) в аэропорту Пулково Цель саммита и проходящего в рамках него форума&nbsp;&mdash; укреплять &laquo;всеобъемлющее и равноправное сотрудничество&raquo; Москвы с африканскими странами в области политики, безопасности, экономики, а также в научно-техническом и гуманитарном направлениях
Фото: Станислав Красильников / фотохост-агентство ТАСС

На фото: президент Уганды Йовери Кагута Мусевени (второй слева) в аэропорту Пулково

Цель саммита и проходящего в рамках него форума — укреплять «всеобъемлющее и равноправное сотрудничество» Москвы с африканскими странами в области политики, безопасности, экономики, а также в научно-техническом и гуманитарном направлениях

Министр иностранных дел Южно-Африканской республики&nbsp;Наледи Пандор в Пулково
Фото: Донат Сорокин / фотохост-агентство ТАСС

Министр иностранных дел Южно-Африканской республики Наледи Пандор в Пулково

На фото: президент России Владимир Путин и президент Республики Бурунди Эварист Ндайишимийе во время встречи в рамках второго саммита Россия&nbsp;&mdash; Африка Перед саммитом Владимир Путин написал статью под названием &laquo;Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего&raquo;. В ней он, в частности, заявил, что зерновая сделка не оправдала своего гуманитарного предназначения, но Россия способна заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. В середине июля российская сторона не стала продлевать зерновую сделку после года действия последней
Фото: Михаил Метцель / фотохост-агентство ТАСС

На фото: президент России Владимир Путин и президент Республики Бурунди Эварист Ндайишимийе во время встречи в рамках второго саммита Россия — Африка

Перед саммитом Владимир Путин написал статью под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». В ней он, в частности, заявил, что зерновая сделка не оправдала своего гуманитарного предназначения, но Россия способна заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. В середине июля российская сторона не стала продлевать зерновую сделку после года действия последней

Мероприятия проходят на территории конгрессно-выставочного центра &laquo;Экспофорум&raquo;
Фото: Артем Геодакян / фотохост-агентство ТАСС

Мероприятия проходят на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»

Москва рассчитывает, что Африканский союз уже в сентябре этого года станет полноправным членом G20, заявил президент Владимир Путин на встрече с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом. &laquo;Рассчитываем, что это решение будет принято уже в сентябре в ходе саммита &laquo;двадцатки&raquo; в Нью-Дели&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал Путин
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Москва рассчитывает, что Африканский союз уже в сентябре этого года станет полноправным членом G20, заявил президент Владимир Путин на встрече с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом. «Рассчитываем, что это решение будет принято уже в сентябре в ходе саммита «двадцатки» в Нью-Дели», — сказал Путин

Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг и первый заместитель генерального директора компании &laquo;Иннопрактика&raquo; Наталья Попова перед началом пленарного заседания.&nbsp;Роман Ротенберг заявил на форуме, что Россия видит огромные возможности в развитии хоккея в Индии и Африке.&nbsp;&laquo;Сто лет назад, когда появлялся хоккей, все начинали играть на траве. Сейчас время возможностей, и тут не до шуток. Мы работаем с разными странами сейчас, развиваем хоккей даже в Индии и африканских странах. Для нас это огромная возможность. Мы можем развивать хоккей в этих странах, и это историческая возможность для хоккея стать спортом номер один во всем мире&raquo;, &mdash; сказал Ротенберг.
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг и первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова перед началом пленарного заседания. Роман Ротенберг заявил на форуме, что Россия видит огромные возможности в развитии хоккея в Индии и Африке. «Сто лет назад, когда появлялся хоккей, все начинали играть на траве. Сейчас время возможностей, и тут не до шуток. Мы работаем с разными странами сейчас, развиваем хоккей даже в Индии и африканских странах. Для нас это огромная возможность. Мы можем развивать хоккей в этих странах, и это историческая возможность для хоккея стать спортом номер один во всем мире», — сказал Ротенберг.

Форум проходит под девизом &laquo;За мир, безопасность и развитие&raquo;
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Форум проходит под девизом «За мир, безопасность и развитие»

Глава &laquo;Русского Дома&raquo; в ЦАР Дмитрий Сытый опубликовал фотографию Евгения Пригожина. По утверждению Сытого, снимок сделан на саммите Россия&nbsp;&mdash; Африка. В разговоре с РБК глава &laquo;Русского Дома&raquo; в ЦАР уточнил, что на опубликованном им фото рядом с Пригожиным стоит генеральный директор государственного протокола президента ЦАР Фредди Мапука. Как уточнил Сытый, Мапука также находится в ранге посла. По словам главы &laquo;Русского Дома&raquo; встреча произошла вечером 26 июля. &laquo;Фонтанка&raquo; ранее указывала, что снимок сделан в Санкт-Петербурге, но не на полях российско-африканского саммита в &laquo;Экспофоруме&raquo;, а в отеле &laquo;Трезини&raquo;
Фото: Дмитрий Сытый / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Глава «Русского Дома» в ЦАР Дмитрий Сытый опубликовал фотографию Евгения Пригожина. По утверждению Сытого, снимок сделан на саммите Россия — Африка. В разговоре с РБК глава «Русского Дома» в ЦАР уточнил, что на опубликованном им фото рядом с Пригожиным стоит генеральный директор государственного протокола президента ЦАР Фредди Мапука. Как уточнил Сытый, Мапука также находится в ранге посла. По словам главы «Русского Дома» встреча произошла вечером 26 июля. «Фонтанка» ранее указывала, что снимок сделан в Санкт-Петербурге, но не на полях российско-африканского саммита в «Экспофоруме», а в отеле «Трезини»

На фото: глава МИД&nbsp;Чада Махамат Салех Аннадиф перед началом пленарного заседания Экономического и гуманитарного форума Россия&nbsp;&mdash; Африка
Фото: Станислав Красильников / фотохост-агентство ТАСС

На фото: глава МИД Чада Махамат Салех Аннадиф перед началом пленарного заседания Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка

На пленарном заседании выступил&nbsp; Владимир Путин. Президент России&nbsp;заявил, что Россия готова в ближайшие месяцы бесплатно поставить в ряд африканских стран десятки тысяч тонн зерна. Безвозмездно, по словам президента, будет обеспечена и доставка странам-потребителям&nbsp;&mdash; Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике, Эритрее. Среди других участников пленарного заседания были директор Института Африки РАН Ирина Абрамова, президент Коморских Островов Азали Ассумани, председатель совета директоров Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк) Бенедикт Окей Орама, президент Нового банка развития Дилма Роуссефф и патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Фото: Валерий Шарифулин / фотохост-агентство ТАСС

На пленарном заседании выступил  Владимир Путин. Президент России заявил, что Россия готова в ближайшие месяцы бесплатно поставить в ряд африканских стран десятки тысяч тонн зерна. Безвозмездно, по словам президента, будет обеспечена и доставка странам-потребителям — Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике, Эритрее.

Среди других участников пленарного заседания были директор Института Африки РАН Ирина Абрамова, президент Коморских Островов Азали Ассумани, председатель совета директоров Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк) Бенедикт Окей Орама, президент Нового банка развития Дилма Роуссефф и патриарх Московский и всея Руси Кирилл

На пленарном заседании выступил также патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он рассказал о миссии Русской Православной Церкви на Африканском континенте и выразил надежду, что развитие отношений между Россией и странами Африки послужит &laquo;утверждению традиционных нравственных ценностей в мире&raquo;. На фото: патриарх Кирилл и президент Коморских Островов Азали Ассумани во время пленарного заседания
Фото: Егор Алеев / фотохост-агентство ТАСС

На пленарном заседании выступил также патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он рассказал о миссии Русской Православной Церкви на Африканском континенте и выразил надежду, что развитие отношений между Россией и странами Африки послужит «утверждению традиционных нравственных ценностей в мире». На фото: патриарх Кирилл и президент Коморских Островов Азали Ассумани во время пленарного заседания

Участники форума в конгрессно-выставочном центре &laquo;Экспофорум&raquo;
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Участники форума в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

Помощник президента России&nbsp;Андрей Фурсенко и президент Российской ассоциации производителей удобрений бизнесмен&nbsp;Андрей Гурьев (слева направо) во время сессии &laquo;Россия и Африка: партнерство ради продовольственного суверенитета&raquo;
Фото: Владимир Смирнов / фотохост-агентство ТАСС

Помощник президента России Андрей Фурсенко и президент Российской ассоциации производителей удобрений бизнесмен Андрей Гурьев (слева направо) во время сессии «Россия и Африка: партнерство ради продовольственного суверенитета»

Мероприятия продлятся до 28 июля
Фото: Кирилл Кухмарь / фотохост-агентство ТАСС

Мероприятия продлятся до 28 июля

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер&nbsp;и аудитор Счетной палаты Светлана Орлова (слева направо) в конгрессно-выставочном центре &laquo;Экспофорум&raquo;
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер и аудитор Счетной палаты Светлана Орлова (слева направо) в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

Участник форума в конгрессно-выставочном центре &laquo;Экспофорум&raquo;
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Участник форума в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

Первый саммит Россия &mdash; Африка прошел&nbsp;в октябре 2019 года в Сочи. По его итогам была принята совместная декларация, в которой участники обозначили 47 пунктов сотрудничества: от укрепления политического диалога до сотрудничества в сфере безопасности
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Первый саммит Россия — Африка прошел в октябре 2019 года в Сочи. По его итогам была принята совместная декларация, в которой участники обозначили 47 пунктов сотрудничества: от укрепления политического диалога до сотрудничества в сфере безопасности

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Владимир Путин

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бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

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