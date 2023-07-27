Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг и первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова перед началом пленарного заседания. Роман Ротенберг заявил на форуме, что Россия видит огромные возможности в развитии хоккея в Индии и Африке. «Сто лет назад, когда появлялся хоккей, все начинали играть на траве. Сейчас время возможностей, и тут не до шуток. Мы работаем с разными странами сейчас, развиваем хоккей даже в Индии и африканских странах. Для нас это огромная возможность. Мы можем развивать хоккей в этих странах, и это историческая возможность для хоккея стать спортом номер один во всем мире», — сказал Ротенберг.