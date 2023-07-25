Пожары в Средиземноморье из-за экстремальной жары. Фоторепортаж

Пожарные тушат очаг возгорания недалеко от поселка Геннади на острове Родос, 25 июля.

Пожары на Родосе возникли из-за сильной жары, которая превысила 40 градусов и стоит на острове и в самой Греции уже много дней. Они охватили также районы около Афин и на острове Корфу. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая в парламенте, сравнил ситуацию с войной. «Мы на войне, мы восстановим то, что потеряли, мы возместим ущерб тем, кто пострадал», — отметил он и признал, что климатический кризис уже наступил.

Днем 25 июля на юге греческого острова Эвбея потерпел крушение самолет Canadair, который участвовал в тушении природных пожаров, на борту были два члена экипажа, их ищут