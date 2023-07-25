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Общество ,  
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Пожары в Средиземноморье из-за экстремальной жары. Фоторепортаж

На юге Европы и на севере Африки продолжают бороться с лесными пожарами, они бушуют уже несколько дней. На Родосе провели крупнейшую операцию по эвакуации людей в истории Греции, на Сицилии временно закрывали аэропорт и дороги, а число жертв в Алжире превысило 30 человек. Из-за жары, превышающей 40 градусов, возникают повторные возгорания. Ситуация в Средиземноморье — в фоторепортаже РБК
Пожарные тушат очаг возгорания недалеко от поселка Геннади на острове Родос, 25 июля. Пожары на Родосе возникли из-за сильной жары, которая превысила 40 градусов и стоит на острове и в самой Греции уже много дней. Они охватили также районы около Афин и на острове Корфу. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая в парламенте, сравнил ситуацию с войной. &laquo;Мы на войне, мы восстановим то, что потеряли, мы возместим ущерб тем, кто пострадал&raquo;,&nbsp;&mdash; отметил он&nbsp;и признал, что климатический кризис уже наступил. Днем 25 июля на юге греческого острова Эвбея потерпел крушение самолет Canadair, который участвовал в тушении природных пожаров, на борту были два члена экипажа, их ищут
Фото: Socrates Baltagiannis / dpa / Global Look Press

Пожарные тушат очаг возгорания недалеко от поселка Геннади на острове Родос, 25 июля.

Пожары на Родосе возникли из-за сильной жары, которая превысила 40 градусов и стоит на острове и в самой Греции уже много дней. Они охватили также районы около Афин и на острове Корфу. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая в парламенте, сравнил ситуацию с войной. «Мы на войне, мы восстановим то, что потеряли, мы возместим ущерб тем, кто пострадал», — отметил он и признал, что климатический кризис уже наступил.

Днем 25 июля на юге греческого острова Эвбея потерпел крушение самолет Canadair, который участвовал в тушении природных пожаров, на борту были два члена экипажа, их ищут

На фото:&nbsp;пожар в поселке Киотари, Родос. На Родосе провели эвакуацию всех гостиниц, которые оказались в зоне возгораний, более 2,5 тыс. отдыхающих вывезли морем. Туроператоры прекратили полеты на остров, а власти объявили о запуске эвакуационных рейсов для туристов. В общей сложности из домов и&nbsp;гостиниц были выселены 19 тыс. человек.&nbsp;Это крупнейшая операция по транспортировке местных жителей и туристов в безопасные места, которая когда-либо проводилась в стране, сообщило правительство Греции
Фото: NurPhoto / Reuters

На фото: пожар в поселке Киотари, Родос.

На Родосе провели эвакуацию всех гостиниц, которые оказались в зоне возгораний, более 2,5 тыс. отдыхающих вывезли морем. Туроператоры прекратили полеты на остров, а власти объявили о запуске эвакуационных рейсов для туристов. В общей сложности из домов и гостиниц были выселены 19 тыс. человек. Это крупнейшая операция по транспортировке местных жителей и туристов в безопасные места, которая когда-либо проводилась в стране, сообщило правительство Греции

На фото: последствия пожара в поселке Киотари, Родос. 25 июля власти также&nbsp;объявили эвакуацию поселков Луцес, Кассиопи, Апраос и других населенных пунктов на острове Корфу.&nbsp;На острове Эвбея ночью были вывезены&nbsp;жители района Платанисто
Фото: Lefteris Damianidis / Reuters

На фото: последствия пожара в поселке Киотари, Родос.

25 июля власти также объявили эвакуацию поселков Луцес, Кассиопи, Апраос и других населенных пунктов на острове Корфу. На острове Эвбея ночью были вывезены жители района Платанисто

На фото:&nbsp;деревня Вати на острове Родос, 25 июля
Фото: Nicolas Economou / Reuters

На фото: деревня Вати на острове Родос, 25 июля

Пожары также охватили Сицилию. В ночь на 25 июля пожары подошли вплотную к аэропорту Палермо, власти приостановили его работу&nbsp;&mdash; сообщение было закрыто до 11 утра, отменили около 20 рейсов. На фото:&nbsp;пламя возле аэропорта Фальконе-Борселлино в столице&nbsp;Сицилии. Возгорания были и в других районах острова, они возникают на фоне сильной жары&nbsp;&mdash; по данным информационного агентства ANSA, температура в городе Катания, расположенном на восточном побережье, 24 июля составила 47,6 градуса. На Сицилию прибывают пожарные команды из других регионов Италии, ситуацию осложняют погодные условия: жаркий ветер часто&nbsp;не позволяет подняться в воздух пожарной авиации. Губернатор Сицилии Ренато Скифани назвал ситуацию беспрецедентной
Фото: EPA / ТАСС

Пожары также охватили Сицилию. В ночь на 25 июля пожары подошли вплотную к аэропорту Палермо, власти приостановили его работу — сообщение было закрыто до 11 утра, отменили около 20 рейсов. На фото: пламя возле аэропорта Фальконе-Борселлино в столице Сицилии.

Возгорания были и в других районах острова, они возникают на фоне сильной жары — по данным информационного агентства ANSA, температура в городе Катания, расположенном на восточном побережье, 24 июля составила 47,6 градуса. На Сицилию прибывают пожарные команды из других регионов Италии, ситуацию осложняют погодные условия: жаркий ветер часто не позволяет подняться в воздух пожарной авиации. Губернатор Сицилии Ренато Скифани назвал ситуацию беспрецедентной

На фото:&nbsp;пожар в&nbsp;Палермо на Сицилии, 25 июля. Из-за пожаров власти перекрыли дороги в нескольких районах 700-тысячного города, во второй половине дня огонь дошел до местного кладбища. Более 120 семей были эвакуированы из своих домов в следующих районах Палермо: Монделло, Капо-Галло и Поджо-Риденте
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

На фото: пожар в Палермо на Сицилии, 25 июля.

Из-за пожаров власти перекрыли дороги в нескольких районах 700-тысячного города, во второй половине дня огонь дошел до местного кладбища. Более 120 семей были эвакуированы из своих домов в следующих районах Палермо: Монделло, Капо-Галло и Поджо-Риденте

В Турции лесные пожары добрались до курортных районов Антальи и Кемера. Для тушения использовали самолеты, вертолеты и другую спецтехнику. Пожары также зафиксировали близ Измира. Власти заверили, что лесные пожары не угрожают отелям и объектам массового туризма. Российская дипмиссия призвала туристов не покидать территорию отелей и особенно воздерживаться от индивидуальных прогулок в горной и лесной местности. В районе Кемера сгорело около 120 га леса. На фото:&nbsp;вид на природный пожар с борта самолета-амфибии Бе-200ЧС МЧС России, 25 июля. Авиация МЧС работает в районе турецких городов Чанаккале и Чешме, где за прошедшие сутки сбросили&nbsp;более 118 т воды
Фото: ТАСС

В Турции лесные пожары добрались до курортных районов Антальи и Кемера. Для тушения использовали самолеты, вертолеты и другую спецтехнику. Пожары также зафиксировали близ Измира. Власти заверили, что лесные пожары не угрожают отелям и объектам массового туризма. Российская дипмиссия призвала туристов не покидать территорию отелей и особенно воздерживаться от индивидуальных прогулок в горной и лесной местности. В районе Кемера сгорело около 120 га леса.

На фото: вид на природный пожар с борта самолета-амфибии Бе-200ЧС МЧС России, 25 июля. Авиация МЧС работает в районе турецких городов Чанаккале и Чешме, где за прошедшие сутки сбросили более 118 т воды

Число погибших в результате лесных пожаров в Алжире на 24 июля составило&nbsp;34 человека, в том числе десять солдат, задействованных в ликвидации огня,&nbsp;сообщило Министерство внутренних дел республики. Из-за пожаров эвакуировали около 1,5 тыс. человек из провинций Беджая, Буира и Джиджель к востоку от столицы Алжира
Фото: EPA / ТАСС

Число погибших в результате лесных пожаров в Алжире на 24 июля составило 34 человека, в том числе десять солдат, задействованных в ликвидации огня, сообщило Министерство внутренних дел республики. Из-за пожаров эвакуировали около 1,5 тыс. человек из провинций Беджая, Буира и Джиджель к востоку от столицы Алжира

На фото:&nbsp;пожар 24 июля возле деревни Збербер&nbsp;в алжирской провинции Буира. Здесь пожары также участились из-за сильной жары. В их ликвидации задействовано&nbsp;около&nbsp;8 тыс. пожарных
Фото: Billel Bensalem / APP / NurPhoto / Reuters

На фото: пожар 24 июля возле деревни Збербер в алжирской провинции Буира.

Здесь пожары также участились из-за сильной жары. В их ликвидации задействовано около 8 тыс. пожарных

В начале недели в некоторых районах Туниса температура поднялась до 50 градусов. Из-за высоких температур энергетическая компания STEG объявила об отключениях электроэнергии на срок от 30 минут до часа, чтобы сохранить производительность электросети. В стране также возникают пожары,&nbsp;в частности&nbsp;они охватили город Табарка на северо-западе страны (на фото)
Фото: Sammoud Haithem / Reuters

В начале недели в некоторых районах Туниса температура поднялась до 50 градусов. Из-за высоких температур энергетическая компания STEG объявила об отключениях электроэнергии на срок от 30 минут до часа, чтобы сохранить производительность электросети. В стране также возникают пожары, в частности они охватили город Табарка на северо-западе страны (на фото)

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Елизавета Ламова Елизавета Ламова
мультимедиа пожары Греция лесные пожары Италия Турция
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Самолет упал во время тушения пожаров на острове Эвбея в Греции
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Лесные пожары в Турции добрались до Антальи и Кемера. Видео
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