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Власти Турции заявили об отсутствии угрозы отелям из-за лесных пожаров

Российских туристов в Анталье призвали оставаться в отелях из-за лесных пожаров
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Власти Турции заверили, что лесные пожары не угрожают отелям и объектам массового туризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство России в Анталье.

Так, с середины июля в курортной зоне Антальи и Муглы температура воздуха могла достигать плюс 48–50 градусов, на фоне чего возникали очаги возгорания лесных массивов, полей и кустарников. Власти усиливали меры пожарной безопасности по периметру наиболее массовых мест отдыха, а также привлекали необходимые силы и средства для тушения пожаров.

«По заверениям властей, огонь не угрожает местам, где расположены отели и объекты массового туризма», — отметили в российском генконсульстве, добавив, что 25 июля наиболее сложная ситуация складывается в районе Кемера.

Власти Турции заявили об отсутствии угрозы отелям из-за лесных пожаров
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Российская дипмиссия призывала туристов не покидать территорию отелей из-за лесных пожаров, в особенности воздерживаться от индивидуальных прогулок в горной и лесной местности. Генконсульство продолжает отслеживать ситуацию.

В Ассоциации туроператоров (АТОР) заявили «РИА Новости», что российские туроператоры не фиксируют отказов от уже купленных путевок в Турцию из-за пожаров. Согласно сообщению, турецкая ассоциация заверила, что угрозы для отелей нет.

По данным Anadolu, 25 июля лесной пожар возник в районе города Гёйнюк между Анатальей и Кемерами в лесу, в результате чего эвакуировали 10 жилых домов, несколько десятков человек обратились за медицинской помощью.

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Ранее, 23 июля, МЧС России сообщило, что российские самолеты-амфибии Бе-200ЧС помогают Турции тушить природные пожары. Так, за одни сутки два борта сбросили 54 т воды в районе населенного пункта Чешме.

Теги
Турция отдых лесные пожары генконсульство Россия отели
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