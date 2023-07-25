В Греции упал самолет с двумя пилотами во время тушения природных пожаров

Самолет упал во время тушения пожаров на острове Эвбея в Греции

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На юге греческого острова Эвбея потерпел крушение самолет Canadair, который участвовал в тушении природных пожаров, пишет газета Ta Nea со ссылкой на заявление Генерального штаба Военно-воздушных сил страны.

По данным военных, самолет CL-215 с экипажем из двух летчиков упал во время тушения пожара в поселке Платанистос в муниципалитете Каристос. Пилотов самолета ищут, в район происшествия вылетели один вертолет Super Puma, один вертолет AB-205 Военно-воздушных сил и еще один вертолет S-70 Военно-морского флота.

В Греции несколько дней борются с лесными пожарами. Так, 23 июля на острове Родос вспыхнуло 64 пожара, с острова эвакуировали более 30 тыс. человек, среди которых также есть туристы. Как пишет Naftemporiki, в общей сложности остров покинули уже 70 тыс. туристов.

Пожары на Родосе возникли из-за сильной жары, которая превысила 40 градусов и стоит в Греции уже много дней. Пожары охватили также районы около Афин и на острове Корфу.

Бывший министр обороны Греции Панос Камменос заявил, что без российских самолетов-амфибий Бе-200 не получится потушить пожары и их нужно у Москвы попросить. «Без «Бериева» ничего не получается. Давайте склоним голову и попросим о помощи прямо сейчас. Нам ее дадут», — предложил он.