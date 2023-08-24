Обломок самолета Пригожина нашли в 2 км от места крушения

Один из фрагментов бизнес-джета Пригожина нашли в 2 км от места крушения

Фото: Мария Лисицына / РБК

Один из фрагментов бизнес-джета Embraer—135 (EBM-135BJ), на борту которого, по данным авиакомпании, был основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, нашли примерно в 2 км от места крушения, сообщает «РИА Новости».

По данным МЧС, самолет упал на северо-западе Тверской области — возле населенного пункта Куженкино в Бологовском районе. Агентство пишет, что фрагмент обнаружили на въезде в Куженкино. Полиция оцепила обломок, рядом стоят машины спецслужб.

По состоянию на 4:30 утра въезд в Куженкино был перекрыт патрульной машиной. Сотрудник полиции сказал корреспонденту РБК, что это просто перекрытие дороги, обломков рядом с ними нет.

Дорогу к старой ферме в Куженкино также перекрывают сотрудники ОМОНа и ДПС, передает корреспондент РБК. На место продолжают заезжать машины Следственного комитета. На дороге в село остаются около 20 российских и иностранных журналистов.

Самолет потерпел крушение 23 августа, он направлялся из Петербурга в Москву. На борту были десять человек, по данным МЧС, все они погибли. Спасатели нашли тела всех погибших. Как сообщила Росавиация, на борту должны были быть командир «Вагнера» Дмитрий Уткин и бойцы ЧВК, а также бизнесмен Валерий Чекалов, связанный со структурами Евгения Пригожина.

Телеканал Al Jazeera передавал, что на месте крушения нашли телефон основателя ЧВК, но его тело пока не идентифицировали.