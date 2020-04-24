Минобороны завершило строительство медцентра в Одинцово

Минобороны России досрочно закончило строительство медицинского инфекционного центра в подмосковном Одинцово, сообщили в ведомстве, передает «РИА Новости».

«Военные строители завершили установку и монтаж медицинской техники и специального оборудования», — говорится в сообщении. Уточняется, что специалисты подключили компьютерный томограф, рентген-оборудование, а также аппараты УЗИ и ИВЛ. Кроме того, строители обустроили территорию госпиталя, сообщили в ведомстве.

В медцентр уже прибыли врачи и медсестры, в том числе инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи, рентгенологи, указали в Минобороны.

До 15 мая Минобороны планирует построить в России 16 новых инфекционных центров, сообщил в конце марта министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, строительство запланировано в два этапа. До 30 апреля в ведомстве планировали закончить строительство первой части центров, в том числе в Одинцово, Нижнем Новгороде, Волгограде, Подольске, Улан-Удэ, Новосибирске, Оренбурге и Уссурийске. На втором этапе, до 15 мая, построят еще восемь центров — в Ленинградской области, Смоленске, Калининграде, Ростове-на-Дону, Севастополе, Омске, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске, говорил Шойгу.