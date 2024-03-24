Обвиняемые по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в суде. Фоторепортаж
В Басманный суд в Москве привезли обвиняемых по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Суд назвал их имена:
- Далерджон Баротович Мирзоев;
- Саидакрами Муродали Рачабализода;
Им предъявили обвинение по ст. 205 УК («Теракт»). По нему грозит наказание до пожизненного лишения свободы.
Здание Басманного суда перед заседанием
В коридорах здания суда и около него выставили усиленное оцепление из полицейских, судебных приставов. Самих обвиняемых приводили сотрудники ФСБ.
Обвиняемый Далерджон Баротович Мирзоев в зале суда.
Обвиняемый Саидакрами Муродали Рачабализода в зале суда
Опубликованы фотографии обвиняемого в теракте из зала суда
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