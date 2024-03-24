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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Обвиняемые по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в суде. Фоторепортаж

Кадры с обвиняемыми по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в суде
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

В Басманный суд в Москве привезли обвиняемых по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Суд назвал их имена:

  • Далерджон Баротович Мирзоев;
  • Саидакрами Муродали Рачабализода;

Им предъявили обвинение по ст. 205 УК («Теракт»). По нему грозит наказание до пожизненного лишения свободы.
Здание Басманного суда перед заседанием
Фото: Андрей Любимов / РБК

Здание Басманного суда перед заседанием

В коридорах здания суда и около него выставили усиленное оцепление из полицейских, судебных приставов. Самих обвиняемых приводили сотрудники ФСБ.
Фото: Андрей Любимов / РБК

В коридорах здания суда и около него выставили усиленное оцепление из полицейских, судебных приставов. Самих обвиняемых приводили сотрудники ФСБ.

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Обвиняемый Далерджон Баротович Мирзоев в зале суда.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Обвиняемый Далерджон Баротович Мирзоев в зале суда.

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Обвиняемый&nbsp;Саидакрами Муродали Рачабализода в зале суда
Фото: Андрей Любимов / РБК

Обвиняемый Саидакрами Муродали Рачабализода в зале суда

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

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Теги
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