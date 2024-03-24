Обвиняемые по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в суде. Фоторепортаж

В Басманный суд в Москве привезли обвиняемых по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Суд назвал их имена:

Далерджон Баротович Мирзоев;

Саидакрами Муродали Рачабализода;

Им предъявили обвинение по ст. 205 УК («Теракт»). По нему грозит наказание до пожизненного лишения свободы.