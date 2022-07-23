Портбукет, Phallus и выхухоль: что изображают на памятных монетах России
Госбанк СССР выпускал памятные монеты с 1965 года. Банк России продолжил выпуск монет, и в 1992 году отчеканил продолжение серий, запущенных по нумизматической программе советского Госбанка. Так, в оформлении были использованы темы, относящиеся к бывшим союзным республикам. Среди выпущенных монет были: две номиналом 1 руб. к 110-летним юбилеям со дней рождения белорусского писателя Якуба Коласа и белорусского поэта Янки Купала, а также две номиналом 5 руб. с изображением мавзолея-мечети Ахмеда Ясави в Казахстане и архитектурными памятниками древнего Мерва в Туркменистане (на фото). На аверсе двух последних монет вдоль канта по окружности написано не только «Банк России», но и названия стран, в которых располагаются достопримечательности, хотя эмитентом монет выступал только российский ЦБ
В 1993 году Банк России выпустил серебряную монету к столетию Российско-Французского союза. На ее реверсе изображены два космонавта в скафандрах с российским и французским флагами в руках на фоне орбитальной космической станции, звезд и стилизованного изображения Земли. Военно-политический союз России и Франции лежал в основе внешней политики государств в 1891–1917 годах, а в 1966 году СССР и Франция подписали соглашение о космическом сотрудничестве
Центробанк выпускал серию «Русский балет» с 1993 по 1999 год. За шесть лет появились монеты с изображением «Лебединого озера», «Раймонды», «Спящей красавицы», «Щелкунчика», «Большого театра» и балерин. На фото монета, посвященная балетному спектаклю «Щелкунчик», авторства А.В. Бакланова и А.А. Долгополовой. Монета была отчеканена тиражом в 1 тыс. копий. «Щелкунчик» был впервые показан на сцене Мариинского театра в 1892 году, в Москве — в 1915 году
К 200-летию А.С. Пушкина Банк России выпустил ряд памятных монет. Среди них была оборотная монета номиналом 1 руб., отчеканенная тиражом 10 млн экземпляров. На ее реверсе изображен профильный автопортрет поэта, написанный в 1827–1830 годах. Кроме этого, было выпущено четыре серебряные и две золотые монеты номиналами от 3 до 100 руб.
К 40-летию первого полета человека в космос Банк России выпустил памятную монету с портретом Ю.А. Гагарина и его факсимильной подписью на реверсе. Биметаллическую (состоящую из двух типов металла. — РБК) монету отчеканили 20-миллионным тиражом. 10 млн было сделано на Московском монетном дворе и 10 млн — на Санкт-Петербургском монетном дворе. На аверсе, в нижней части диска, помещен товарный знак монетного двора, отчеканившего копию, — ММД или СПМД
В 2009 году из оборота начали выводить 10-рублевые купюры, заменяя их с 2010 года монетами. Одной из первых металлических 10-рублевок стала монета из стали с латунным гальваническим покрытием, посвященная 65-летию Победы. Бумажная банкнота быстро изнашивалась и требовала регулярной печати новых купюр на замену. Отказ от бумажных денег временно решил проблему, но с развитием электронных платежей монеты стали оседать у населения. Чтобы снизить затраты на чеканку новых, в июле 2022 года ЦБ принял решение печатать новые купюры номиналом 10 руб.
С 2008 по 2012 года в рамках международной монетной программы стран — членов ЕврАзЭС каждой страной было выпущено по девять серебряных монет, объединенных общей темой. В 2011 году Санкт-Петербургский монетный двор отчеканил монету «Мир наших детей». На реверсе монеты изображены дети, рисующие цветными мелками на тротуаре, а также эмблема Евразийского экономического сообщества
С 2011 по 2013 год Банк России выпустил серию памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов и памятных монет из недрагоценных металлов, посвященных Зимним Олимпийским и Паралимпийским Играм. В серию вошли семь мельхиоровых и четыре медно-никелевые монеты номиналом 25 руб., 24 серебряные монеты номиналом от трех до 200 руб., 19 золотых монет номиналом от 50 до 25 тыс. руб. (на фото — золотая монета номиналом 50 руб.). XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры проходили в 2014 году в Сочи
11 декабря 2013 года Банк России утвердил новый символ российского рубля — прописную букву «Р», дополненную в нижней части горизонтальной чертой. По задумке новый графический знак должен стать символом устойчивости нацвалюты. В 2014 году Московский монетный двор отчеканил рублевую монету с изображением нового символа тиражом 100 млн шт.
В начале 2014 года Крым присоединился к России, по этому случаю Банк России выпустил памятную монету номиналом 10 руб. На реверсе изображены контурные очертания полуострова и дата подписания соглашения об образовании на территории полуострова нового субъекта — 18 марта 2014. Санкт-Петербургский монетный двор отчеканил монету тиражом 10 млн
В 2016–2017 годах Центробанк выпустил серию серебряных монет «Алмазный фонд». В нее вошло 15 монет номиналами 3 и 25 руб. На реверсах изображены экспонаты из собрания «Алмазного фонда», среди которых императорский скипетр и держава, большая императорская корона, Орден Святого апостола Андрея Первозванного, бант-склаваж и портбукет. Некоторые монеты отчеканены в специальном исполнении: на их реверсе цветные вставки имитируют драгоценные камни
Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 18 июля 2018 года. Это был первый раз в истории, когда чемпионат проходил в Восточной Европе. В 2016–2017 годах Банк России выпустил серию памятных монет, посвященных событию. В нее вошли монеты с изображениями символик чемпионата и городов, в которых прошли матчи, — Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Нижнего Новгорода, Волгограда, Казани, Самары, Саранска, Ростова-на-Дону, Сочи и Екатеринбурга — а также другие медно-никелевые, серебряные и золотые монеты
Конституцию России приняли в 1993 году. В 2018 году к 25-летию Основного закона страны Центробанк выпустил юбилейную медно-никелевую монету номиналом 25 руб. Спустя два года, 1 июля 2020-го, прошло общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию. За внесение изменений проголосовали 77,92% россиян
В 2020 году Банк России отреагировал на пандемию коронавируса и выпустил памятную монету, посвященную самоотверженному труду медицинских работников. На реверсе монеты отчеканили две фигуры врачей в защитных костюмах на фоне больницы и кареты скорой помощи. По данным оперативного штаба, с начала пандемии к июлю 2022 года было выявлено более 18,5 млн случаев COVID-19 в России
19 июля Центробанк объявил о выпуске трех новых монет в серии «Красная книга». На монетах изображены редкие представители флоры: сетконоска сдвоенная (Phallus duplicatus, на фото), одуванчик белоязычковый (Taraxacum leucoglossum), фиалка надрезанная (Viola incisa). Серию выпускали с 1992 года, но ранее на монетах появлялись исключительно представители фауны, занесенные в Международную красную книгу или Красную книгу России. Самыми редкими монетами из серии являются отчеканенные в 2000 году, тираж каждой был 3 тыс. шт. (леопардовый полоз, черный журавль и выхухоль)