Портбукет, Phallus и выхухоль: что изображают на памятных монетах России

Госбанк СССР выпускал памятные монеты с 1965 года. Банк России продолжил выпуск монет, и в 1992 году отчеканил продолжение серий, запущенных по нумизматической программе советского Госбанка. Так, в оформлении были использованы темы, относящиеся к бывшим союзным республикам. Среди выпущенных монет были: две номиналом 1 руб. к 110-летним юбилеям со дней рождения белорусского писателя Якуба Коласа и белорусского поэта Янки Купала, а также две номиналом 5 руб. с изображением мавзолея-мечети Ахмеда Ясави в Казахстане и архитектурными памятниками древнего Мерва в Туркменистане (на фото). На аверсе двух последних монет вдоль канта по окружности написано не только «Банк России», но и названия стран, в которых располагаются достопримечательности, хотя эмитентом монет выступал только российский ЦБ