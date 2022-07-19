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На российском рубле появится Phallus duplicatus

Фото:Банк России Фото:Банк России Фото:Банк России

Центробанк выпустил в обращение памятные серебряные монеты номиналом 2 руб. с изображением растений и грибов из «Красной книги». Об этом регулятор сообщил на сайте.

На одной из монет изображен гриб «Сетконоска сдвоенная» (с лат. Phallus duplicatus — двойной фаллос). На двух других — изображения «Одуванчика белоязычкового» (Taraxacum leucoglossum) и «Фиалки надрезанной» (Viola incisa).

Монеты содержат 15,55 г серебра 925 пробы. Изображение выполненно в с помощью лазерного матирования. Тираж составил 5 тыс. штук на каждый экземпляр.

ЦБ выпустит монету с Иваном-царевичем и Серым Волком
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В конце мая Центробанк анонсировал выпуск памятных монет с изображением героев мультфильма «Иван-царевич и Серый Волк» из серии «Российская (советская) мультипликация».

Банк представил два экземпляра монеты: серебряная номиналом 3 руб. и из недрагоценных металлов 25 руб. Тираж первой составит 7 тыс., второй — 850 тыс.

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