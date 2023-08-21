Диггер назвал места, где можно спрятаться от дождя в подземелье Москвы

Диггер рассказал об укрытиях в Москве, где диггерам можно спрятаться от дождя

Подземный коллектор реки Неглинная (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

В коллекторе реки Неглинной есть много мест, где можно укрыться в случае дождя, например, в районе Трубной площади есть укрытия и отделения, которые не затапливаются, поскольку в них отсутствует водоток, сообщил в разговоре с РБК диггер Михаил.

«Также по этому маршруту можно насчитать, наверное, около десятка люков, через которые можно эвакуироваться», — рассказал Михаил.

Однако, по его словам, по большей части все зависит от интенсивности стихии. «Если это сильный ливень, который начался внезапно, у находящихся внутри коллектора людей буквально будет несколько минут, чтобы добраться до люка и вылезти», — объяснил он.

Если же коллектор заполнен не на 100%, то есть случаи, когда люди поднимались под сам люк, то есть наверху коллектора, и пережидали стихию там, добавил диггер Михаил.

20 августа группа диггеров отправилась исследовать коллекторы Москвы. Однако в тот день на столицу обрушился сильный ливень, и люди не смогли выбраться наружу. На экскурсию по подземным коллекторам пришли восемь человек из 24, рассказывал источник «РИА Новости». По последним данным, нашли тела пяти участников экскурсии, пишут телеграм-каналы Mash и Baza. Среди погибших есть девушка 15 лет и 17-летний парень, передает РЕН ТВ.

СК возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

По данным телеграм-канала «112», организатором экскурсии является Никита Дубас. У него опыт хождения в коллекторах более десяти лет, из них семь–восемь лет экскурсионной деятельности, отмечал в разговоре с РБК диггер Михаил. Саму экскурсию, по данным «112», вел Константин Филиппов, его местонахождение неизвестно.