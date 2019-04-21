Премьер Шри-Ланки назвал взрывы в отелях и церквях трусливой атакой

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе осудил серию взрывов в католических церквях и отелях страны и назвал их трусливой атакой. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я призываю всех жителей Шри-Ланки в это трагическое время оставаться едиными и сильными», — написал он. Премьер предостерег от распространения непроверенной информации и сообщил, что правительство предпринимает необходимые шаги для сдерживания ситуации.

Взрывы в трех столичных отелях класса люкс, церкви Святого Антонио в

Коломбо а также в трех католических церквях за пределами столицы прогремели утром 21 апреля, когда верующие отмечали Пасху. Ответственность за атаку пока никто не взял.

По последним данным местных СМИ, в результате погибли 160 человек, более 400 получили ранения. Официально информация о точном числе жертв и пострадавших пока не подтверждена.