Необычная поездка Байдена в Европу. К чему привели его предыдущие визиты
Президент США — нечастый гость в Европе. За два года он всего пять раз прилетал на континент. Обычно поводом для визита становился саммит одного из союзов, в которые входят США, — «Группы семи» или НАТО. Чаще всего команда Байдена планирует несколько мероприятий, чтобы за один раз президент мог посетить максимально возможное количество стран. На этот раз был анонсирован отдельный визит в Польшу, но накануне Байден приехал еще и в Киев. Повод этой поездки — годовщина российской специальной военной операции.
Чем заканчивались предыдущие визиты президента США — в обзоре РБК
На фото: королева Елизавета II и президент США Джо Байден во время его визита в Виндзорский замок, 13 июня 2021 года.
Первый визит в Европу президент США приурочил к саммиту «Группы семи» в Корнуолле. Великобритания традиционно становится одной из первых стран, в которые совершает визит избранный на пост президент США.
В программе поездки Байдена была аудиенция у королевы, переговоры с премьер-министром Борисом Джонсоном и саммит «семерки». Главным результатом переговоров с Джонсоном стало принятие новой Атлантической хартии, в которой стороны выразили намерение защищать «принципы, ценности и институты демократии и открытых обществ, которые определяют нашу силу как государств и наши союзы». Первую Атлантическую хартию подписали в 1941 году премьер-министр Уинстон Черчилль и президент США Франклин Рузвельт
На фото слева направо: премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, президент США Джо Байден и бельгийский король Филипп в королевском дворце в Брюсселе, Бельгия, 15 июня 2021 года.
Во время первой поездки в Европу президент США сделал остановку в Брюсселе, чтобы принять участие в саммите НАТО и саммите Европейский союз — США. Прошла и традиционная встреча с руководством принимающей мероприятия страны — Бельгии.
На саммите НАТО союзники много говорили об угрозах со стороны Китая и Россия и о готовности к диалогу с Москвой. Одной из центральных тем обсуждения стала готовившаяся встреча Байдена с российским президентом Владимиром Путиным
На фото: президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин на вилле Ла Гранж в Женеве, Швейцария, 16 июня 2021 года.
По итогам встречи в Женеве президенты США и России приняли заявление о стратегической стабильности, в котором согласились о том, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Они также договорились о возвращении к местам службы послов (Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон, а Джон Салливан — в Москву) и о возобновлении диалога о стратегической стабильности, который был заморожен после начала российской военной операции на Украине
На фото: журналисты работают на официальном визите президента США Джо Байдена на встрече в палаццо Киджи с премьер-министром Италии Марио Драги. Рим, Италия, 29 октября 2021 года.
Очередной повод наведаться в Европу Байдену представил саммит «Группы 20». Находясь в столице Италии, американский лидер также посетил Ватикан и встретился с папой римским Франциском.
В повестке саммита G20 были обсуждения изменений климата, пандемии и восстановления после нее. Встреча позволила США и Евросоюзу урегулировать спор вокруг тарифов на сталь и алюминий — ограниченные объемы этих металлов снова стали импортировать в США беспошлинно
На фото слева направо: премьер-министр Японии Фумио Кисида, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги на саммите G7 в Брюсселе, Бельгия, 24 марта 2022 года.
В марте 2022 года «Группе семи» пришлось собраться на внеочередной саммит из-за начавшейся месяцем ранее российской военной операции. Участники группы договорились усилить давление на Россию, в том числе санкционное, а также найти пути обеспечения продовольственной безопасности
На фото: президент США Джо Байден выступает в Королевском замке в Варшаве, Польша, 26 марта 2022 года.
Из Брюсселя Байден отправился в Польшу, чтобы продемонстрировать приверженность коллективной обороне НАТО и встретиться с американскими солдатами, служащими неподалеку от границы с Украиной. В программе визита были переговоры с польским руководством, но американский президент также посетил стадион, на котором были размещены украинские беженцы. От поездки на Украину Байден воздержался, но министры иностранных дел и обороны республики Дмитрий Кулеба и Алексей Резников приехали к нему на встречу в Польшу. Они обсудили поставку американских вооружений на Украину — оружие из США стало поступать еще до начала конфликта, а в феврале 2023 года стороны договорились уже об отправке Украине танков Abrams
На фото (за столом слева направо): президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министр Италии Марио Драги, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите G7 в замке Эльмау, Гармиш-Партенкирхен, Германия, июнь 2022 года.
Очередной саммит лидеров «семерки» проводила Германия. Байден прилетел для участия в нем, но одним мероприятием по традиции не ограничился. Из Германии он отправился в Испанию, на саммит НАТО в Мадриде. Дискуссии на обоих мероприятиях шли об Украине и касались помощи, которую ведущие экономики мира и союзники по Североатлантическому альянсу готовы ей оказать. Страны G7 пообещали стране $2,8 млрд в качестве гуманитарной помощи, в том числе на нужды беженцев, обсуждали также установление тарифов на импортируемую из России нефть. В итоге потолок цен на нефть ($60 за баррель) был окончательно введен «семеркой» 5 декабря 2022 года
На фото слева направо: президент США Джо Байден, генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Испании Педро Санчес на саммите НАТО в Мадриде, Испания, 29 июня 2022 года.
Визитом в Испанию президент США завершил свое третье европейское турне. Запомнился саммит не только повышенным вниманием к «русскому салату» в меню буфета для журналистов. Главным событием стало принятие новой Стратегической концепции альянса. Россия в ней названа «самой значительной и прямой угрозой». Решения саммита закрепляют курс альянса на агрессивное сдерживание России, охарактеризовал их замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. «Это никаким образом на нашу политику не влияет. Мы в любом случае свою безопасность обеспечим надежно, стопроцентно», — заявил он.
Еще раз вернуться в Европу в прошлом году президенту США пришлось в сентябре, когда вместе с другими мировыми лидерами он приехал на прощание со скончавшейся королевой Елизаветой II
На фото: Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский перед собором святого Михаила в Киеве, 20 февраля 2023 года.
Анонсированный визит в Польшу в феврале 2023 года и так стоял особняком среди других европейских поездок Байдена: это не часть длительного турне, не был запланирован и саммит большого союза. Поводом визита в Варшаву стала годовщина российской специальной военной операции. В процессе поездка стала еще более необычной: 20 февраля, когда ожидалось прибытие американского президента в Польшу, он оказался в Киеве с необъявленным визитом. Там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, анонсировал дальнейшую военную помощь Украине и новые санкции против России
На фото: Джо Байден и президент Польши Анджей Дуда в Варшаве 21 февраля 2023 года.
В Польшу Байден прибыл 21 февраля. В этот же день в России Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию, большую часть которого посвятил специальной военной операции, а под конец объявил о приостановке участия России в договоре о стратегических вооружениях (ДСНВ). Этот договор подписали в 2010 году президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Путин пояснил, что прежде, чем разморозить договор (его действие предусмотрено до 2026 года, а диалог между двумя странами о дальнейших перспективах оказался фактически прерван. — РБК), нужно оценить не только американский потенциал, но и возможности других стран НАТО. Он также заявил, что цель Запада — «стратегическое поражение России». Байден, выступая вечером в Варшаве, заверил, что Европа и США не стремятся к уничтожению России. «Я еще раз говорю народу России: США и нации Европы не стремятся взять под контроль или уничтожить Россию. США не планируют нападать на Россию... Миллионы россиян, которые хотят жить в мире с соседями, нам не враги», — сказал он