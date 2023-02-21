Необычная поездка Байдена в Европу. К чему привели его предыдущие визиты

На фото: королева Елизавета II и президент США Джо Байден во время его визита в Виндзорский замок, 13 июня 2021 года.

Первый визит в Европу президент США приурочил к саммиту «Группы семи» в Корнуолле. Великобритания традиционно становится одной из первых стран, в которые совершает визит избранный на пост президент США.

В программе поездки Байдена была аудиенция у королевы, переговоры с премьер-министром Борисом Джонсоном и саммит «семерки». Главным результатом переговоров с Джонсоном стало принятие новой Атлантической хартии, в которой стороны выразили намерение защищать «принципы, ценности и институты демократии и открытых обществ, которые определяют нашу силу как государств и наши союзы». Первую Атлантическую хартию подписали в 1941 году премьер-министр Уинстон Черчилль и президент США Франклин Рузвельт