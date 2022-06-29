Повар на саммите НАТО подал «русский» и «украинский» салаты

Банкет во дворце Санта-Крус (Фото: Reuters)

В меню саммита НАТО в Мадриде оказался «русский салат» из картофеля. моркови, гороха и майонеза, передает Reuters.

Такое сочетание продуктов свойственно испанской кухне, однако подача «русского салата» на саммите, где страны могут назвать Россию угрозой безопасности, вызвала ужас, отметило агентство. Несмотря на это, блюдо распродали за несколько часов.

Между тем накануне вечером испанский шеф-повар Хосе Андрес на банкете во дворце Санта-Крус подал министрам обороны и главам МИД классические тапас, но добавил томатные пельмени и назвал блюдо «украинским салатом».

Встреча на уровне глав государств и правительств стран НАТО проходит с 28 по 30 июня в Мадриде. Участники саммита должны принять новую стратегическую концепцию с целями и основополагающими задачами НАТО в сфере безопасности, а также вызовами и возможностями альянса.

Как говорил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в новой стратегии альянс признает Россию не партнером организации, а угрозой.



