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В России начались продажи iPhone 11
Apple AAPL $221,82 -0,14% Купить

В России с 08:00 мск начались продажи новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Как передает ТАСС со ссылкой на данные ретейлеров, первые итоги предзаказа показали, что россияне заинтересовались новой линейкой смартфонов Apple больше, чем предыдущей.

Так, согласно статистике re:Store, спрос на iPhone 11 и iPhone 11 Pro в России вырос в три раза по сравнению с прошлогодними моделями за аналогичный период. «Связной» отмечает, что предзаказов по моделям iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max стало вдвое больше, чем предзаказов на iPhone XS и iPhone XS Max в 2018 году. Тогда как спрос на iPhone 11, по данным ретейлера, вырос почти в пять раз по сравнению с iPhone XR.

По сравнению с прошлым годом сдвинулись и даты начала предзаказа. Оставить заявку на покупку новых моделей в России можно было с 18 сентября, в Европе с 13-го. В 2018 году предзаказ для новинок от Apple открылся за неделю до официального старта продаж.

Фотогалерея 
iPhone 11 и другие новинки от Apple. Фотогалерея

Три новых модели iPhone компания представила 10 сентября на своей ежегодной презентации. Новые устройства получили широкоугольную камеру, их также оснастили «ночным» режимом для создания фотографий в темное время суток без использования вспышки. У iPhone 11 две основные камеры, у моделей Pro их три — телеобъектив, обычная камера и ультраширокая камера.

Кроме прочего Apple расширила цветовую палитру iPhone 11. К белому, черному и красному цветам добавились также зеленый желтый и лавандовый. Стоимость смартфона в США составит $699, для iPhone 11 Pro — $999, iPhone 11 Pro Max — $1099.

В России, по данным исследования PhoneArena, цена смартфонов Apple оказалась одной из самых высоких в мире. Так, iPhone будет продаваться за 59,99 тыс. руб., стоимость Pro будет начинаться от 89,99 тыс. руб. iPhone 11 будет доступен с тремя вариантами объема встроенной памяти — 64, 128 и 256 Гб. Модели версии Pro — с 64, 256 и 512 Гб встроенной памяти.

Теги: Apple, iPhone, старт продаж
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