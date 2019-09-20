В России начались продажи iPhone 11

В России с 08:00 мск начались продажи новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Как передает ТАСС со ссылкой на данные ретейлеров, первые итоги предзаказа показали, что россияне заинтересовались новой линейкой смартфонов Apple больше, чем предыдущей.

Так, согласно статистике re:Store, спрос на iPhone 11 и iPhone 11 Pro в России вырос в три раза по сравнению с прошлогодними моделями за аналогичный период. «Связной» отмечает, что предзаказов по моделям iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max стало вдвое больше, чем предзаказов на iPhone XS и iPhone XS Max в 2018 году. Тогда как спрос на iPhone 11, по данным ретейлера, вырос почти в пять раз по сравнению с iPhone XR.

По сравнению с прошлым годом сдвинулись и даты начала предзаказа. Оставить заявку на покупку новых моделей в России можно было с 18 сентября, в Европе с 13-го. В 2018 году предзаказ для новинок от Apple открылся за неделю до официального старта продаж.

Три новых модели iPhone компания представила 10 сентября на своей ежегодной презентации. Новые устройства получили широкоугольную камеру, их также оснастили «ночным» режимом для создания фотографий в темное время суток без использования вспышки. У iPhone 11 две основные камеры, у моделей Pro их три — телеобъектив, обычная камера и ультраширокая камера.