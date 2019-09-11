На сайтах объявлений начали продавать места в очередях за новыми iPhone

Пользователи сервисов объявлений «Юла» и Avito после презентации последних версий смартфонов iPhone разместили объявления о продаже мест в очереди за новинками. Максимальная цена за место достигает 400 тыс. руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу сервисов.

По словам представителей сайтов, первые подобные предложения на Avito появились еще 9 сентября. К 11 сентября на сервисе было опубликовано 75 объявлений о продаже места в очереди за iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

За три дня до официальных продаж команда из трех человек сообщила о готовности выкупить место в очереди за 200 тыс. руб. В объявлении отмечается, что у «отряда» разработан план, как попасть в первую десятку покупателей. Другой пользователь сообщил, что готов занять очередь за три дня до начала продаж (17 сентября) за 150 тыс. руб.

Как пояснили в Avito, пользователи сервиса также предлагают услуги по предварительному заказу новинок. Так, по состоянию на 11 сентября на сервисе было опубликовано более 180 объявлений о предзаказе iPhone 11. При этом днем ранее на сайте было размещено 27 таких объявлений. Максимальная цена зафиксирована в Москве: новую модель смартфона предлагают за 200 тыс. руб. Автор объявления обязуется доставить iPhone 11 и 11 Pro в день начала продаж в России — 20 сентября.