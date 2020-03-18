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ДНР закрыла пункты пропуска с Украиной из-за коронавируса

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики решили закрыть пропускные пункты на линии соприкосновения с подконтрольной Киеву территорией из-за коронавируса
КПП в селе Оленовка (Фото: Александр Рекун / Global Look Press)

Самопровозглашенная Донецкая народная республика решила в одностороннем порядке закрыть пункты пропуска с подконтрольной Киеву территорией Украины из-за коронавируса. Об этом, как сообщает Донецкой агентство новостей, заявил глава республики Денис Пушилин.

«Ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Украине будет усугубляться. Учитывая данные обстоятельства, в целях недопущения проникновения коронавируса на территорию ДНР принято решение о полном прекращении движения граждан через КПВВ ДНР на границе с Украиной с 00:00 часов 21 марта», — цитирует издание заявление пресс-службы главы ДНР.

В заявлении также говорится, что в настоящий момент на территории самопровозглашенной ДНР не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.

Россия ограничила въезд для жителей ДНР
Политика

Ранее 18 марта российские власти временно запретили въезд для жителей ДНР. В пограничном управлении ФСБ по Ростовской области изданию «Новости Донецкой народной республики» уточнили, что в случае наличия у жителей Донбасса российских паспортов у них сохраняется право пересекать границу. Там отметили, что отсутствие регистрации на территории России не препятствует въезду.

Украинские власти объявили о закрытии переходов на границе с ДНР и ЛНР 13 марта, он вступил в силу 16 марта. Тогда министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что по его сведениями, в Горловке на территории ДНР уже зафиксировали 12 случаев заражения коронавирусом. В Донецке эту информацию опровергли и обвинили Киев в попытке дестабилизировать ситуацию и посеять панику среди населения самопровозглашенной республики.

Глава Минздрава ДНР Ольга Долгошапко пояснила, что под медицинским наблюдением находятся трое жителей республики, а на самоизоляции находится женщина, которая вернулась из Милана.

По официальной информации, на Украине к 18 марта зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом, при этом двое заболевших скончались.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: ДНР и ЛНР, коронавирус, граница
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