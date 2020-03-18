ДНР закрыла пункты пропуска с Украиной из-за коронавируса

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики решили закрыть пропускные пункты на линии соприкосновения с подконтрольной Киеву территорией из-за коронавируса

КПП в селе Оленовка (Фото: Александр Рекун / Global Look Press)

Самопровозглашенная Донецкая народная республика решила в одностороннем порядке закрыть пункты пропуска с подконтрольной Киеву территорией Украины из-за коронавируса. Об этом, как сообщает Донецкой агентство новостей, заявил глава республики Денис Пушилин.

«Ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Украине будет усугубляться. Учитывая данные обстоятельства, в целях недопущения проникновения коронавируса на территорию ДНР принято решение о полном прекращении движения граждан через КПВВ ДНР на границе с Украиной с 00:00 часов 21 марта», — цитирует издание заявление пресс-службы главы ДНР.

В заявлении также говорится, что в настоящий момент на территории самопровозглашенной ДНР не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.

Ранее 18 марта российские власти временно запретили въезд для жителей ДНР. В пограничном управлении ФСБ по Ростовской области изданию «Новости Донецкой народной республики» уточнили, что в случае наличия у жителей Донбасса российских паспортов у них сохраняется право пересекать границу. Там отметили, что отсутствие регистрации на территории России не препятствует въезду.