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Скворцова назвала взрыв причиной серьезных травм у пострадавших в Керчи
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Скворцова назвала взрыв причиной серьезных травм у пострадавших в Керчи
Взрыв в Керчи, 01:59
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Скворцова назвала взрыв причиной серьезных травм у пострадавших в Керчи

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что пострадавшие во время нападения на Керченский политехнический колледж получили серьезные травмы от мелких деталей, которые вылетели из взорвавшегося устройства, передает ТАСС.

Последствия взрыва в колледже в Керчи. Фоторепортаж Еще 8 фото
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«Все мышцы, все мягкие ткани [пострадавших] в мелких деталях металлических. Эти мелкие элементы приходится вынимать из печени, из кишечника, из мышц», — рассказала Скворцова.

По ее словам, у пострадавших диагностированы тяжелые и «комбинированные» травмы. «Они (травмы) все инфицированы, там, где они [мелкие детали] были — это очаг воспаления», — уточнила министр.

Скворцова подчеркнула, что сейчас ситуация оценивается как очень сложная.

Появилось видео нападения на колледж в Керчи
Общество

Нападение на Керченский политехнический колледж было совершено около полудня 17 октября. По версии Следственного комитета, в учебное заведение пришел вооруженный студент четвертого курса колледжа Владислав Росляков и начал расстреливать находившихся там людей. Затем он покончил с собой.

Очевидцы происшествия и представители Национального антитеррористического комитета (НАК) говорили также о взрыве в здании колледжа. Изначально об этом сообщал и СКР, однако впоследствии в ведомстве объявили, что первоначальный осмотр тел показал: все погибшие скончались от огнестрельных ранений.

Теги: Керчь , Вероника Скворцова , пострадавшие , колледж
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