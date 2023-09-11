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Андрей Воробьев победил на выборах губернатора Московской области

ЦИК: глава Подмосковья Воробьев победил на выборах губернатора с 83,68% голосов
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Единый день голосования
Воробьев набрал 83,68% голосов, за него проголосовали более 3 млн человек. Он руководит Московской областью с 2012 год. Ранее решение Воробьева переизбираться на новый срок поддержал президент Владимир Путин
Фото: Сергей Севостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Севостьянов / ТАСС

Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев («Единая Россия») победил на выборах главы региона, набрав 83,68% после подсчета всех бюллетеней. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

За Воробьева проголосовали более 3 млн человек. На втором месте — Александр Наумов, кандидат от КПРФ, набравший 6,37% голосов, на третьем — представитель ЛДПР Кирилл Жигарев, голос за него отдали 4,81% избирателей.

Андрей Воробьев руководит Московской областью с 2012 года, до этого он с 2005 года возглавлял центральный исполнительный комитет партии «Единая Россия». В 2012 году президент Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы Подмосковья. 8 сентября Воробьев одержал победу на губернаторских выборах, набрав 78,94% голосов, 14 сентября он официально вступил в должность. В сентябре 2018-го Воробьева переизбрали губернатором Московской области, тогда за него проголосовали 62,52% избирателей.

Путин ранее поддержал решение Воробьева переизбираться на новый срок. «Все показатели у вас в норме, а по некоторым Московская область является лидером, поэтому заделы хорошие. Если у вас желание есть и, самое главное, если люди вас поддержат, желаю вам дальнейших успехов», — заявил президент.

Воробьев стал самым богатым главой региона за 2021 год: он заработал 253,8 млн руб., что в три раза больше, чем в 2020 году. При этом, согласно декларации, у него нет недвижимости и транспортных средств, однако один из его несовершеннолетних детей владеет квартирой площадью 195 кв. м.

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Андрей Воробьев Московская область губернаторские выборы
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