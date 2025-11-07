Казахстан закупит электросамолеты на $300 млн для запуска аэротакси
Казахстан закупит электрические самолеты eVTOL на сумму почти $300 млн для создания системы аэротакси в новом городе Алатау. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.
«Покупка электрических eVTOL-самолетов станет важным этапом в развитии умных городов и внедрении инновационных технологий. Данная мера окажет влияние на развитие города Алатау в качестве уникального города с продвинутыми технологиями будущего», — заявил министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.
eVTOL (electric vertical take-off and landing) — самолет вертикального взлета и посадки, работающий на электроэнергии. Благодаря его способности садиться и взлетать вертикально, а также зависать в воздухе аппарат рассматривают в качестве решения для осуществления пассажирских и грузовых перевозок в городских условиях.
Меморандум, предусматривающий закупку, министерство подписало с американской компанией Joby Aviation, производящей электрические самолеты. Летательные аппараты станут основой системы аэротакси, которую власти хотят запустить в городах Алатау и Алматы.
Алатау — новый город в Алматинской области, образованный в 2024 году путем объединения нескольких сел. Город стал частью проекта по созданию инновационного, технологического и экономического хаба в Казахстане. Инициатором проекта выступил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Самолеты станут основой казахстанского проекта городской воздушной мобильности (Urban Air Mobility). Перед внедрением в транспортную систему городов аппараты протестируют на испытательной площадке. Кроме того, они пройдут сертификацию.
