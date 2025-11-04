Поставки истребителей F-35 стали причиной скандала в Бельгии

В Бельгии разгорелся скандал из-за нехватки воздушного пространства страны для полетов заказанных F-35. Также проблемой стали слишком сильная громкость истребителей и высокая стоимость одного часа их полета

Истребители F-35 (Фото: Dirk Waem / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Воздушное пространство Бельгии слишком мало для полетов американских истребителей F-35, которые начала получать страна. Об этом сообщает издание 20 Minutes.

По его данным, Бельгия заказала у Lockheed Martin 34 самолета на сумму €5,6 млрд для замены истребителей F-16 своих ВВС. Три из них (четвертый остался на Азорских островах из-за технической проблемы) прибыли 13 октября на авиабазу Флоренн.

F-35 производятся компанией Lockheed Martin, это семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. Каждый истребитель стоит около $160 млн.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что воздушного пространства страны будет недостаточно для проведения учебных миссий и что ведутся переговоры о сотрудничестве с Италией и другими партнерами, в том числе Нидерландами, чтобы обеспечить возможность обучения пилотов.

Как пишет 20 Minutes, из-за этого разгорелся скандал, а Бельгия «превратилась в посмешище», поскольку воздушное пространство оказалось «слишком маленьким» для новых истребителей.

Кроме того, еще одной связанной с F-35 проблемой является шум, который может доставлять дискомфорт людям, проживающим вблизи авиабаз. Новые истребители могут быть в пять раз громче F-16, которые ранее использовала Бельгия.

Также выяснилось, что стоимость одного часа полета F-35 составляет до €50 тыс. При таких высоких расходах вылеты истребителей будут строго регламентированы.

В августе покупку F-35 окончательно отложила Испания, хотя в прошлом году в испанском правительстве предусмотрели на это более $10 млрд. Покупка самолетов у США оказалась несовместимой с планами потратить 2% ВВП на оборону, поскольку 85% этих расходов пойдет на инвестиции в европейскую промышленность.

Решение отложить закупку F-35 в перспективе оставляет Военно-морской флот Испании без альтернативы самолетов вертикального взлета, поскольку используемые уже полвека AV-8B планируют списать к 2030 году. Продление срока их эксплуатации издание El País назвало невозможным, в том числе из-за отсутствия запчастей.