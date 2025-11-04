 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Поставки истребителей F-35 стали причиной скандала в Бельгии

20 Minutes: скандал возник в Бельгии из-за поставок истребителей F-35
В Бельгии разгорелся скандал из-за нехватки воздушного пространства страны для полетов заказанных F-35. Также проблемой стали слишком сильная громкость истребителей и высокая стоимость одного часа их полета
Истребители F-35
Истребители F-35 (Фото: Dirk Waem / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Воздушное пространство Бельгии слишком мало для полетов американских истребителей F-35, которые начала получать страна. Об этом сообщает издание 20 Minutes.

По его данным, Бельгия заказала у Lockheed Martin 34 самолета на сумму €5,6 млрд для замены истребителей F-16 своих ВВС. Три из них (четвертый остался на Азорских островах из-за технической проблемы) прибыли 13 октября на авиабазу Флоренн.

F-35 производятся компанией Lockheed Martin, это семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. Каждый истребитель стоит около $160 млн.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что воздушного пространства страны будет недостаточно для проведения учебных миссий и что ведутся переговоры о сотрудничестве с Италией и другими партнерами, в том числе Нидерландами, чтобы обеспечить возможность обучения пилотов.

Как пишет 20 Minutes, из-за этого разгорелся скандал, а Бельгия «превратилась в посмешище», поскольку воздушное пространство оказалось «слишком маленьким» для новых истребителей.

Кроме того, еще одной связанной с F-35 проблемой является шум, который может доставлять дискомфорт людям, проживающим вблизи авиабаз. Новые истребители могут быть в пять раз громче F-16, которые ранее использовала Бельгия.

Также выяснилось, что стоимость одного часа полета F-35 составляет до €50 тыс. При таких высоких расходах вылеты истребителей будут строго регламентированы.

В Финляндии построили завод для обслуживания истребителей F-35
Политика
Фото:Minh K Tran / Shutterstock

В августе покупку F-35 окончательно отложила Испания, хотя в прошлом году в испанском правительстве предусмотрели на это более $10 млрд. Покупка самолетов у США оказалась несовместимой с планами потратить 2% ВВП на оборону, поскольку 85% этих расходов пойдет на инвестиции в европейскую промышленность.

Решение отложить закупку F-35 в перспективе оставляет Военно-морской флот Испании без альтернативы самолетов вертикального взлета, поскольку используемые уже полвека AV-8B планируют списать к 2030 году. Продление срока их эксплуатации издание El País назвало невозможным, в том числе из-за отсутствия запчастей.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Алена Нефедова
Бельгия воздушное пространство F-35 истребители скандал
Материалы по теме
США позволят Турции купить истребители F-35 после исполнения просьбы
Политика
Эстония согласилась разместить британские F-35 c ядерными зарядами
Политика
Рютте прокомментировал поставки F-35 анекдотом про Lada и холодильник
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Умер бывший формальный лидер Северной Кореи Ким Ён Нам Политика, 13:38
Китай назвал США четыре красных линии для сохранения торгового перемирия Политика, 13:35
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:33
Сын Плющенко рассказал о своем состоянии после вызова скорой Спорт, 13:31
Покупатель активов ЛУКОЙЛа пообещал не возвращать их при снятии санкций Бизнес, 13:19
Экс-глава «Укрэнерго» заявил о страхе Киева из-за отключений света зимой Политика, 13:19
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Силуанов заявил, что Россия и Китай почти перешли на расчеты в нацвалютах Политика, 13:16
Блогера-миллионника Гасанова повторно объявили в розыск Общество, 13:07
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Стало известно, когда США проведут плановое испытание МБР Minuteman III Политика, 12:51
Пашинян допустил, что возвращение армян в Карабах станет угрозой миру Политика, 12:50
Комментатор Генич заявил, что по Станковичу в «Спартаке» «вопрос решен» Спорт, 12:45
Поставки истребителей F-35 стали причиной скандала в Бельгии Политика, 12:40